„Nu e ușor să integrezi atâția jucători” Vali Crețu: „Nu e fotbalist în lumea asta să facă sacrificiile pe care le-am făcut eu” +102 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Nu e ușor să integrezi atâția jucători” Vali Crețu: „Nu e fotbalist în lumea asta să facă sacrificiile pe care le-am făcut eu”

alt-text George Neagu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 23:36
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 00:18
  • U Craiova - FCSB 5-0. Valentin Crețu (37 de ani), fundașul roș-albaștrilor, și-a găsit cu greu cuvintele după umilința suferită în Bănie.
  • Crețu a vorbit și despre scandalul în care a fost implicat la FCSB.
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Valentin Crețu nu înțelege de ce echipa sa a ajuns într-o asemenea situație critică. FCSB a ajuns la 5 meciuri fără victorie în campionat.

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U Craiova - FCSB 5-0. Valentin Crețu: „Chiar nu știu de ce am căzut așa de mult”

„Durere mare, umilință, sincer, nu prea sunt multe de vorbit la asemenea scor. Nu știu, mergem înainte și vedem ce putem să facem. Chiar nu știu de ce am căzut așa de mult. Nu pot să-mi dau seama cum am ajuns în situația asta.

Suntem oameni cu experiență, dar având în vedere câți jucători au venit și timpul foarte scurt, nu este ușor să integrezi atâția jucători.

Trebuie să te adaptezi foarte repede, depinde de tine foarte mult și trebuie să pui osul la treabă. Să dai foarte mult, să fii mult mai disciplinat, mult mai serios. Nu trebuie să ajungem în asemenea situații”, a declarat Valentin Crețu la Prima Sport.

Eu mă uit la mine, știu ce am de făcut și ce trebuie să fac. Nu sunt în măsură să vorbesc în numele tuturor, e foarte greu. Eu încerc să fac cât pot de bine și cât sunt pe teren să-mi dau viața, să-mi ajut echipa. Valentin Crețu, fundaș FCSB
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Valentin Crețu, despre scandalul de la FCSB: „N-am avut niciun conflict cu nimeni”

Crețu s-a aflat în centrul unui scandal care a afectat FCSB în ultima perioadă. Experimentatul jucător a avut un conflict cu Garita la antrenamente și a fost, inițial, exclus din lotul roș-albaștrilor.

Fundașul a susține că nu a existat niciun conflict cu Garita:

„N-am putut să-mi spun punctul de vedere, dar n-am avut niciun conflict cu nimeni, a ieșit și Garita și a spus că el nu știa săracu de ce conflict. Mă duceam să beau apă și i-am zis «Du-te, bă, și lasă-mă!», asta a fost tot. După asta, s-a ajuns la ce s-a ajuns, dar nu am avut niciun conflict.

Sincer, nu cred că este fotbalist în lumea asta să facă sacrificiile pe care le-am făcut eu la echipa asta, da? Nu cred că e fotbalist în lumea asta să semneze contractul și rezilierea în același timp, cum am făcut-o eu, de două ori. Să meargă în cantonament fără contract. Și multe, multe.

Eu mi-am văzut tot timpul de treabă, am muncit, ce pot să fac mai mult? Eu am arătat pe teren faptele, nu poate să nu mi le ia nimeni. Munca mea și sacrificiile pe care le-am făcute la echipa asta nu poate să mi le șteargă nimeni”, a mai spus Crețu.

„Eu sunt mândru de mine, de familia mea, care m-a susținut, n-am avut niciun conflict cu nimeni. Despre mesajul pentru nea Gigi... eu am avut cele mai mici prime, cele mai mici salarii, tot timpul. Mi-am văzut de treabă. Eu am avut o discuție cu dânsul în care mi-a zis că anul ăsta voi fi rezervă pe 10.000 (n.r. de euro lunar).

Și ce s-a întâmplat din acel conflict? Eu mă simțeam foarte prost pentru ce am vorbit cu dânsul și era normal să-i dau un mesaj, pentru că am văzut că vrea să mă bage iar titular. Și atât, i-am dat un mesaj, era ceva normal, din punctul meu de vedere.

Pentru că dânsul mi-a spus 10.000 pentru ca să fiu rezervă, tu ce înțelegi prin asta? Nu știu, eu mi-am văzut tot timpul de treabă, n-am făcut niciun scandal, n-am bătut pe nimeni aici la FCSB.

Eu, din contră, îi ajut pe cei mici. Eu sunt un tip care trăiesc la vârsta asta… spune-mi câți fotbaliști fac ce fac eu. Și chiar nu am bătut pe nimeni, eu n-am văzut tot timpul de treabă”.

Sunt un jucător care vorbește foarte mult din punct de vedere spiritual, de echipă, să te ajut pe tine. Să vorbești singur înseamnă să fii la spitalul de nebuni. Sunt jucători care vorbesc în teren. Eu sunt unul din ei, vorbim în teren, «stânga», «dreapta», «singur». Cine te ajută? Cine poate să facă asta? Sunt puțini care fac treaba asta. Ce să fac mai mult? Toți antrenorii care au fost aici m-au lăudat, toți jucătorii care au plecat m-au lăudat. Valentin Crețu

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