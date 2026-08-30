De ce a fost împrumutat Bîrligea? Primele explicații după transferul la Frosinone: unde se duc banii obținuți de FCSB

Gigi Becali a explicat de ce a acceptat să-l împrumute pe Daniel Bîrligea (26 de ani) la Frosinone, deși atacantul era unul dintre cei mai importanți oameni din lotul FCSB.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Daniel Bîrligea a plecat de la FCSB și va evolua în acest sezon la Frosinone, în Serie A, sub formă de împrumut.

Primele explicații după transferul la Frosinone: unde se duc banii obținuți de FCSB

Gigi Becali a dezvăluit acum motivul pentru care a acceptat să-l cedeze pe Bîrligea, în condițiile în care a preferat să respingă ofertele de împrumut pentru jucătorii importanți.

„Am considerat că poate vrea Domnul să am noroc și iau 5 milioane pe el. El nu valorează atât. Am zis că iau 1,5 milioane pe împrumut și îi dau 1 milion lui Drăguș. Să vedem și cu Drăguș. Aștept”, a spus Becali la Prima Sport.

Patronul FCSB i-a oferit lui Drăguș un contract de 1 milion de euro, însă doar dacă va reuși să-și rezilieze contractul cu Trabzonspor.

Frosinone a plătit 1,5 milioane de euro pentru împrumutul lui Bîrligea, iar transferul definitiv se va produce pentru alte 3,5 milioane dacă italienii nu retrogradează. Astfel, FCSB poate obține 5 milioane de euro pentru atacant.

33 de goluri a marcat Bîrligea în 80 de meciuri oficiale la FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport