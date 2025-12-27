Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal

La finalul anului 2024, Gigi Becali a fost ales din nou deputat, la 12 ani distanță de primul mandat câștigat.

Patronul FCSB a candidat pe listele AUR și a câștigat un loc în Camera Deputaților. De atunci, a avut o singură luare de cuvânt în plen.

Becali i-a obișnuit pe fanii fotbalului prin felul său de a fi: intervine după aproape fiecare meci, își analizează critic jucătorii, și, de multe ori, abordează și subiecte politice sau sociale. Nu același lucru se întâmplă în Parlament.

Lui Gigi Becali nu îi place să ia cuvântul în Parlament

Becali este unul dintre cei 52 de parlamentari (sunt 463 în total) pentru care depunerea jurământului, la început de mandat, a reprezentat singurul moment în care au vorbit în plen.

Atunci, pe 21 decembrie 2024, Becali lansa un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis.

„Eu, Becali George, deputat ales în circumscripția electorală nr. 42 București, jur credință patriei mele România, jur să respect Constituția și legile țării.

Așa să-mi ajute Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeul Duhul Sfânt, Treimea Sfântă și nedespărțită pentru că asta este Dumnezeul nostru, al ortodocșilor români, Dumnezeu și Treimea Nedespărțită, Dumnezeul lui Avram, al lui Isac și al lui Iacob, care este Dumnezeul nostru și să ne ajute Dumnezeu!

Cer ca anul ăsta să ne scape de un conducător tiran care nu este al nostru și care are un alt Dumnezeu decât Dumnezeul lui Avram, al lui Isac și al lui Iacob adică Treimea, are un Dumnezeu al demonilor”, a fost discursul lui Gigi Becali de la tribuna Parlamentului.

18.720 de lei brut este salariul lunar de bază al unui simplu parlamentar, fie că este deputat sau senator. Adică aproximativ 11.000 de lei net

De unde sunt cei 52 de parlamentari care n-au mai vorbit în plen de la depunerea jurământului, potrivit hotnews.ro:

22 parlamentari PSD

15 parlamentari PNL

5 parlamentari AUR

3 parlamentari USR

2 parlamentari UDMR

1 reprezentant al Minorităților Naționale

1 senator al grupului PACE - Întâi România

3 parlamentari neafiliați, printre care și Gigi Becali

78 de luări de cuvânt a avut George Simion, șeful AUR și fost aliat al lui Gigi Becali, în 44 de ședințe ale Camerei Deputaților, dintr-un total de 97 în acest an parlamentar. Cele mai multe i-au aparținut Nataliei Intotero (PSD), vicepreședintă a Camerei Deputaților: 610 în 31 de ședințe

Gigi Becali, deputat neafiliat

Gigi Becali e în prezent deputat neafiliat. În luna martie și-a dat demisia din grupul parlamentar AUR, în momentul în care partidul a început să strângă semnături pentru șefa POT, Anamaria Gavrilă.

„M-am retras din AUR pentru că… L-am înțeles pe George, îl susțin în continuare. Simion făcea un joc politic și l-a jucat bine, numai că a făcut o greșeală politică pe care eu nu pot să o accept: să strângem semnături pentru o femeie, Anamaria Gavrilă.

Dacă ești mișcare suveranistă, strânge semnături pentru cineva puternic, nu pentru Anamaria Gavrilă. Pai ce facem, ne distrăm cu România?

Anamaria Gavrilă care a venit să se joace cu politica românească, care a făcut un partid și i-a pus pe sora și pe iubitul ei deputați. Acum vii și o aduci pe Anamaria Gavrilă.

Nu pot să stau să punem un conducător, un lider al mișcării suveraniste. Cum să fie o femeie care să conducă mișcarea suveranistă? Nu pot să accept asta. Mă retrag și punct”, afirma Becali, potrivit hotnews.ro.

Cele 3 comisii din care face parte Becali în Parlament

În al doilea său mandat de deputat, Becali face parte din trei comisii. Printre atribuțiile lui sale se numără și cercetarea abuzurilor și corupției, lucruri pentru care a primit condamnări la închisoare.

Comisia juridică, de disciplină și imunități

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, a corupției și pentru petiții

Comisia pentru constituționalitate

Activitatea lui Gigi Becali în Parlament

Gigi Becali a inițiat patru propuneri legislative în legislatura 2024 - prezent:

30 iunie 2025: Propunere legislativă pentru completarea Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 - Stadiu: respinsă de către Senat; trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților

8 septembrie 2025: Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 - Stadiu: raport depus; urmează să intre pe ordinea de zi

24 septembrie 2025: Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 36 si 37 din LEGEA nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - Stadiu: raport depus; urmează să intre pe ordinea de zi

24 septembrie 2025: Propunere legislativă pentru modificarea art.60 precum și completarea LEGII nr.286/2009 privind Codul Penal, precum şi modificarea art.583 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală - Stadiu: respinsă de către Senat; trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților.

Gigi Becali a participat și la votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu , inițiată de AUR, SOS România și POT, care a fost respinsă de Parlament pe 28 februarie 2025.

La începutul lunii septembrie, patronul FCSB afirma că intenționează să se retragă din viața politică:

„În Parlament nu m-am dus deloc, votez numai online. Ca atare, la ora asta, uitați de Becali în politică. Dacă este să fac, vă dați seama că nu intru în politică decât dacă o să fiu Trump de România, altfel în niciun caz.

Nu există să fie comandat Becali de altcineva, eu sunt ca un fel de împărat, cum să mă comande pe mine cineva?”, a afirmat Gigi Becali, citat de romaniatv.net.

Ar fi trebuit să voteze și pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, însă nu s-a prezentat:

„Mâine (n.r. pe 7 septembrie) sunt la un hram la Sinaia. Ca atare, mai importantă e Sfânta Liturghie decât votul ăsta pentru moțiune. Nu e important că este formal, nu va cădea Guvernul. Eu am vorbit cu oameni care decid în partide. Nici 1% șansă să treacă vreo moțiune”.

