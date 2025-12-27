Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Gigi Becali în Parlament (foto: IMAGO / montaj GOLAZO.ro)
Diverse

Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 11:00
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 11:16
  • La finalul anului 2024, Gigi Becali a fost ales din nou deputat, la 12 ani distanță de primul mandat câștigat.
  • Patronul FCSB a candidat pe listele AUR și a câștigat un loc în Camera Deputaților. De atunci, a avut o singură luare de cuvânt în plen.

Becali i-a obișnuit pe fanii fotbalului prin felul său de a fi: intervine după aproape fiecare meci, își analizează critic jucătorii, și, de multe ori, abordează și subiecte politice sau sociale. Nu același lucru se întâmplă în Parlament.

Louis Munteanu, pedepsit Ce sancțiune dură ar fi primit golgheterul CFR-ului, după ce a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB
Citește și
Louis Munteanu, pedepsit Ce sancțiune dură ar fi primit golgheterul CFR-ului, după ce a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB
Citește mai mult
Louis Munteanu, pedepsit Ce sancțiune dură ar fi primit golgheterul CFR-ului, după ce a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB

Lui Gigi Becali nu îi place să ia cuvântul în Parlament

Becali este unul dintre cei 52 de parlamentari (sunt 463 în total) pentru care depunerea jurământului, la început de mandat, a reprezentat singurul moment în care au vorbit în plen.

Atunci, pe 21 decembrie 2024, Becali lansa un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis.

„Eu, Becali George, deputat ales în circumscripția electorală nr. 42 București, jur credință patriei mele România, jur să respect Constituția și legile țării.

Așa să-mi ajute Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeul Duhul Sfânt, Treimea Sfântă și nedespărțită pentru că asta este Dumnezeul nostru, al ortodocșilor români, Dumnezeu și Treimea Nedespărțită, Dumnezeul lui Avram, al lui Isac și al lui Iacob, care este Dumnezeul nostru și să ne ajute Dumnezeu!

Cer ca anul ăsta să ne scape de un conducător tiran care nu este al nostru și care are un alt Dumnezeu decât Dumnezeul lui Avram, al lui Isac și al lui Iacob adică Treimea, are un Dumnezeu al demonilor”, a fost discursul lui Gigi Becali de la tribuna Parlamentului.

18.720 de lei brut
este salariul lunar de bază al unui simplu parlamentar, fie că este deputat sau senator. Adică aproximativ 11.000 de lei net

De unde sunt cei 52 de parlamentari care n-au mai vorbit în plen de la depunerea jurământului, potrivit hotnews.ro:

  • 22 parlamentari PSD
  • 15 parlamentari PNL
  • 5 parlamentari AUR
  • 3 parlamentari USR
  • 2 parlamentari UDMR
  • 1 reprezentant al Minorităților Naționale
  • 1 senator al grupului PACE - Întâi România
  • 3 parlamentari neafiliați, printre care și Gigi Becali
78
de luări de cuvânt a avut George Simion, șeful AUR și fost aliat al lui Gigi Becali, în 44 de ședințe ale Camerei Deputaților, dintr-un total de 97 în acest an parlamentar. Cele mai multe i-au aparținut Nataliei Intotero (PSD), vicepreședintă a Camerei Deputaților: 610 în 31 de ședințe

Gigi Becali, deputat neafiliat

Gigi Becali e în prezent deputat neafiliat. În luna martie și-a dat demisia din grupul parlamentar AUR, în momentul în care partidul a început să strângă semnături pentru șefa POT, Anamaria Gavrilă.

„M-am retras din AUR pentru că… L-am înțeles pe George, îl susțin în continuare. Simion făcea un joc politic și l-a jucat bine, numai că a făcut o greșeală politică pe care eu nu pot să o accept: să strângem semnături pentru o femeie, Anamaria Gavrilă.

Dacă ești mișcare suveranistă, strânge semnături pentru cineva puternic, nu pentru Anamaria Gavrilă. Pai ce facem, ne distrăm cu România?

Anamaria Gavrilă care a venit să se joace cu politica românească, care a făcut un partid și i-a pus pe sora și pe iubitul ei deputați. Acum vii și o aduci pe Anamaria Gavrilă.

Nu pot să stau să punem un conducător, un lider al mișcării suveraniste. Cum să fie o femeie care să conducă mișcarea suveranistă? Nu pot să accept asta. Mă retrag și punct”, afirma Becali, potrivit hotnews.ro.

Cele 3 comisii din care face parte Becali în Parlament

În al doilea său mandat de deputat, Becali face parte din trei comisii. Printre atribuțiile lui sale se numără și cercetarea abuzurilor și corupției, lucruri pentru care a primit condamnări la închisoare.

  • Comisia juridică, de disciplină și imunități
  • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, a corupției și pentru petiții
  • Comisia pentru constituționalitate

Activitatea lui Gigi Becali în Parlament

Gigi Becali a inițiat patru propuneri legislative în legislatura 2024 - prezent:

30 iunie 2025: Propunere legislativă pentru completarea Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 - Stadiu: respinsă de către Senat; trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților

8 septembrie 2025: Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 - Stadiu: raport depus; urmează să intre pe ordinea de zi

24 septembrie 2025: Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 36 si 37 din LEGEA nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - Stadiu: raport depus; urmează să intre pe ordinea de zi

24 septembrie 2025: Propunere legislativă pentru modificarea art.60 precum și completarea LEGII nr.286/2009 privind Codul Penal, precum şi modificarea art.583 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală - Stadiu: respinsă de către Senat; trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților.

Gigi Becali a participat și la votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu, inițiată de AUR, SOS România și POT, care a fost respinsă de Parlament pe 28 februarie 2025.

La începutul lunii septembrie, patronul FCSB afirma că intenționează să se retragă din viața politică:

„În Parlament nu m-am dus deloc, votez numai online. Ca atare, la ora asta, uitați de Becali în politică. Dacă este să fac, vă dați seama că nu intru în politică decât dacă o să fiu Trump de România, altfel în niciun caz.

Nu există să fie comandat Becali de altcineva, eu sunt ca un fel de împărat, cum să mă comande pe mine cineva?”, a afirmat Gigi Becali, citat de romaniatv.net.

Ar fi trebuit să voteze și pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, însă nu s-a prezentat:

„Mâine (n.r. pe 7 septembrie) sunt la un hram la Sinaia. Ca atare, mai importantă e Sfânta Liturghie decât votul ăsta pentru moțiune. Nu e important că este formal, nu va cădea Guvernul. Eu am vorbit cu oameni care decid în partide. Nici 1% șansă să treacă vreo moțiune”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
gigi becali Parlamentul Romaniei deputat
Știrile zilei din sport
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Superliga
27.12
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Citește mai mult
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Campionate
27.12
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Citește mai mult
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Înot
27.12
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Citește mai mult
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Campionate
27.12
Șansă ratată Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Citește mai mult
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:08
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
22:03
Cristian Geambașu Creer sau creier?
Cristian Geambașu Creer sau creier?
21:40
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
19:22
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Campionate
27.12
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Citește mai mult
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Campionate
27.12
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Citește mai mult
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
27.12
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
27.12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 17 rapid 28 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share