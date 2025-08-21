Aberdeen - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) a oferit primele reacții după remiza din Scoția.

Finanțatorul campioanei crede în calificare la retur și a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Bîrligea.

Becali e împăcat în mare parte cu rezultatul și performanța jucătorilor, însă a făcut câteva acuzații la adresa arbitrajului.

Aberdeen - FCSB 2-2 . Gigi Becali: „Arbitrul a fost de partea lor”

„În momentul când deja joci un om în minus atât timp, te lași în mâna lui Dumnezeu și te uiți. Ce o vrea o vrea.

Cel puțin două dintre intrări au fost mai tari decât a lui Cisotti. Cel puțin două, una la Tănase și una la Olaru din spate. Adică arbitrul a fost de partea lor.

Un rezultat de egalitate foarte bun pentru noi, pentru că eu cred în calificare la București. De ce cred? Pentru că eu zic că noi avem jucători și o echipă mai valoroasă decât ei”, a spus Becali la Digi Sport.

Becali, despre Bîrligea: „Numărul unu, de departe”

Întrebat de jucătorul care l-a impresionat în acest meci, Becali a răspuns:

„Bîrligea. A fost cel mai bun meci de când este la noi. Nu că a dat gol și pasă de gol. Dar cum s-a descurcat în toate situațiile alea, cu complicații, cu câte trei, patru pe el.

Deci, Bîrligea a fost numărul unu, de departe”, a completat finanțatorul.

