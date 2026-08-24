Iese din primul „11” Becali îl pedepsește pe jucătorul pentru care a plătit peste un milion de euro. Cine îi va lua locul +32 foto
Jucători FCSB. Foto: Sport Pictures
Superliga

Iese din primul „11” Becali îl pedepsește pe jucătorul pentru care a plătit peste un milion de euro. Cine îi va lua locul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 13:44
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 13:44
  • Gigi Becali (67 de ani) a luat o decizie în privința lui Aymen Boutoutaou, după eșecul cu CFR Cluj, 0-1.
  • Jucătorul algerian va fi scos din primul „11” de la FCSB, după evoluțiile modeste din startul sezonului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Boutoutaou a ajuns la FCSB în această vară, roș-albaștrii achitând 1,3 milioane de euro pentru el. Jucătorul a debutat cu gol meciul tur cu Auda din Conference League, scor 2-3, însă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în următoarele partide.

Salvatorul Ferran Torres FOTO. Atacantul a debutat cu o „dublă” la PSG și a evitat o umilință  pentru campioana Europei
Citește și
Salvatorul Ferran Torres FOTO. Atacantul a debutat cu o „dublă” la PSG și a evitat o umilință pentru campioana Europei
Citește mai mult
Salvatorul Ferran Torres FOTO. Atacantul a debutat cu o „dublă” la PSG și a evitat o umilință  pentru campioana Europei

Gigi Becali: „Boutoutaou pare jucător tehnic, dar fotbalul e altceva”

Acum, finanțatorul FCSB a decis să-l scoată din primul „11” pe algerian, în locul său urmând să intre David Miculescu, cel care l-a înlocuit și la pauza meciului din Gruia.

„Tot încercăm formule şi nu le găsim. O să mai încercăm altă formulă, că acum a venit şi David Miculescu, o să vedem. Mă refer la faptul că nu avem situaţii de a marca, nu e în regulă.

Boutoutaou pare jucător tehnic, pare că face, că drege, vai ce tehnică, vai ce dribling a făcut. Fotbalul este altceva. Dacă mă pui să aleg între David Miculescu şi Boutoutaou, eu îl aleg pe David Miculescu. Forţă şi viteză.

El (n.r. - Boutoutaou) dacă driblează 1-2 jucători, vine unul şi îi dă un umăr, a căzut. Gata, s-a dus. O să avem răbdare cu el. Nu mă pronunţ încă în privinţa lui. Miculescu va juca”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (32 imagini)

CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+32 Foto
labels.photo-gallery

Boutoutaou a bifat 6 apariții pentru FCSB în acest sezon, într-un total de 368 de minute, reușind un singur gol.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în CFR Cluj - FCSB 1-0

Citește și

Ceferin, atac la Infantino Șeful UEFA, despre relația dintre elvețian și Trump: „Ești naiv dacă crezi că ți-e prieten” » Întâmplarea care l-a șocat
Campionate
12:39
Ceferin, atac la Infantino Șeful UEFA, despre relația dintre elvețian și Trump: „Ești naiv dacă crezi că ți-e prieten” » Întâmplarea care l-a șocat
Citește mai mult
Ceferin, atac la Infantino Șeful UEFA, despre relația dintre elvețian și Trump: „Ești naiv dacă crezi că ți-e prieten” » Întâmplarea care l-a șocat
Cătălin Tolontan Infantino, zero șanse
Opinii
11:07
Cătălin Tolontan Infantino, zero șanse
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Infantino, zero șanse

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
gigi becali fcsb david miculescu Aymen Boutoutaou
Știrile zilei din sport
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Liga Campionilor
17:17
Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Citește mai mult
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Superliga
16:13
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Citește mai mult
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 
Superliga
11:47
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor
Citește mai mult
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Superliga
10:38
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Citește mai mult
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Bîrligea, aproape de un transfer în Serie A Anunțul făcut de Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Bîrligea, aproape de un transfer în Serie A Anunțul făcut de  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
16:53
Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF
Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF
17:17
Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
17:36
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Top stiri
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Tenis
13:35
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
Superliga
14:27
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
Citește mai mult
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Baschet
07:00
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Citește mai mult
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci
B365
03:50
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci
Citește mai mult
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci

Echipe/Competiții

fcsb 67 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 23 rapid 36 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share