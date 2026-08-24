Iese din primul „11” Becali îl pedepsește pe jucătorul pentru care a plătit peste un milion de euro. Cine îi va lua locul

Gigi Becali (67 de ani) a luat o decizie în privința lui Aymen Boutoutaou, după eșecul cu CFR Cluj, 0-1.

Jucătorul algerian va fi scos din primul „11” de la FCSB, după evoluțiile modeste din startul sezonului.

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Boutoutaou a ajuns la FCSB în această vară, roș-albaștrii achitând 1,3 milioane de euro pentru el. Jucătorul a debutat cu gol meciul tur cu Auda din Conference League, scor 2-3, însă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în următoarele partide.

Gigi Becali: „Boutoutaou pare jucător tehnic, dar fotbalul e altceva”

Acum, finanțatorul FCSB a decis să-l scoată din primul „11” pe algerian, în locul său urmând să intre David Miculescu, cel care l-a înlocuit și la pauza meciului din Gruia.

„Tot încercăm formule şi nu le găsim. O să mai încercăm altă formulă, că acum a venit şi David Miculescu, o să vedem. Mă refer la faptul că nu avem situaţii de a marca, nu e în regulă.

Boutoutaou pare jucător tehnic, pare că face, că drege, vai ce tehnică, vai ce dribling a făcut. Fotbalul este altceva. Dacă mă pui să aleg între David Miculescu şi Boutoutaou, eu îl aleg pe David Miculescu. Forţă şi viteză.

El (n.r. - Boutoutaou) dacă driblează 1-2 jucători, vine unul şi îi dă un umăr, a căzut. Gata, s-a dus. O să avem răbdare cu el. Nu mă pronunţ încă în privinţa lui. Miculescu va juca”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

Boutoutaou a bifat 6 apariții pentru FCSB în acest sezon, într-un total de 368 de minute, reușind un singur gol.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în CFR Cluj - FCSB 1-0

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