„Nu ne dorim un tătuc ca Becali” Dinamoviștii nu vor o conducere precum a rivalelor din Liga 1: „Așa a fost gândit proiectul”

Eduard Galan, președintele asociației „Doar Dinamo București”, a dezvăluit care este viziunea fanilor cu privire la actuala conducere a clubului alb-roșu.

Dinamo a avut un parcurs foarte bun în acest sezon. Echipa antrenată de Zeljko Kopic s-a calificat atât în play-off-ul Ligii 1, cât și în semifinalele Cupei României, acolo unde va da peste Universitatea Craiova.

Eduard Galan: „Nu ne dorim un tătuc”

DDB nu vrea ca Dinamo să fie condusă precum rivalele, Galan făcând referire în special la Gigi Becali, care se implică în alcătuirea echipei înainte de meciuri.

„Acum o săptămână am fost consultați ultima dată de executivul lui Dinamo. Noi vorbim de partea executivă și de partea de guvernanță pe care clubul trebuie să o aibă și o să vă spun că, așa cum foarte multă lume poate nu înțelege sau e greu de crezut că se poate întâmpla într-un club de fotbal, noi până la urmă o să ajungem acolo la guvernanță corporativă.

Astfel încât să fim feriți de absolut tot necazul pe care l-am avut în trecut și așa ceva să nu se mai întâmple.

De exemplu, la Dinamo nu se dorește un tătuc. Indiferent că avem 300.000 de suporteri care își doresc un Gigi Becali , și îmi cer scuze pentru domnul Becali, pentru că a făcut lucruri foarte bune, asta e metoda lui de management.

Noi nu ne dorim așa ceva, nu ne dorim un tătuc. Nu ne dorim ce face domnul Becali, domnul Rotaru (n.r. - la U Craiova), ce face domnul Varga (n.r. - la CFR Cluj). Tot respectul pentru ei. Nu ne dorim așa ceva”, a spus Eduard Galan, conform fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - Metalul Buzău 1-0 , în Cupa României

Eduard Galan, despre suporteri: „Își doresc foarte repede să iasă din zona aceea nesigură”

Eduard Galan a explicat de ce suporterii lui Dinamo își exprimă frecvent, cel puțin pe rețelele sociale, nemulțumirile față de președintele Andrei Nicolescu și ceilalți membri ai conducerii.

„Suporterii sunt de înțeles, pentru că au suferit prea mult și își doresc foarte repede să iasă din zona aceea nesigură.

Și chiar dacă acum tu ești într-o zonă absolut sigură și ești pe locul 2 (n.r. Dinamo ocupă locul 3) și ai avut un parcurs extraordinar, sau mă rog, cât de cât bun… Lumea își dorește și mai mult și își dorește să ai zeci de jucători, 50 de milioane buget.

Așa au fost învățați cu Dinamo și așa e fotbalul în România. Și noi ne gândim la vremurile de glorie, doar că proiectul așa cum a fost început atunci, înainte să preia Red & White (n.r. - în 2023) acțiunile de la domnul Șerdean, așa cum a fost gândit proiectul, era pas cu pas”, a mai spus Galan.

În ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1, Dinamo o va întâlni pe CFR Cluj. Meciul va avea loc luni, de la ora 20:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid ⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 29 11 ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

