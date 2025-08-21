Gigi Becali (67 de ani) a explicat de ce a ținut neapărat să-l transfere pe Mamadou Thiam (30 de ani).

Denis Alibec s-a accidentat de două ori în acest start de sezon, iar FCSB nu s-ar fi putut baza doar pe serviciile lui Daniel Bîrligea.

Mamadou Thiam va intra sub comanda lui Elias Charalambous și ar putea debuta chiar la următorul meci din Liga 1, duminică, cu FC Argeș.

Gigi Becali, despre transferul lui Thiam la FCSB: „Trebuia să luăm ceva, pentru că-l omoram pe Bîrligea”

Pe lângă aportul pe care îl aduce în atac, finanțatorul își dorea și un jucător puternic din punct de vedere fizic, pentru acest post.

„La noi, Thiam va da 15-20 de goluri, pentru că ăsta e fotbalist. Este fotbalist și d-aia l-am luat și pe Alibec, dar nu știu ce se întâmplă cu el.

Eu vreau un jucător, nouar, puternic, care să protejeze. Nu neapărat să fie cel mai mare... tehnic. Vreau un atacant puternic, care să protejeze mingea. Eu asta voiam, dar nu găseam.

L-am luat pe Bîrligea, alt gen de atacant, dar Thiam este mai puternic decât Bîrligea, mă refer la forță. Bîrligea e mai tehnic, are execuții mai bune, pătrundere, viteză, dar ăsta are forță, protejează bine mingea. Și are și ceva tehnică.

Trebuia să luam ceva, pentru că-l omoram pe Bîrligea. Alibec să-și revină, dar când? Eu am timp? Eu am nevoie acum, cu Argeșul”, a spus Becali, potrivit digisport.ro.

Thiam a ajuns la FCSB de la U Cluj, pentru 50.000 de euro, iar clujenii l-au păstrat definitiv pe Andrei Gheorghiță, care inițial era împrumutat.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport