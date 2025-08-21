Transfer la Oțelul Gălățenii au adus un jucător cu 150 de meciuri bifate în Portugalia. Pe câți ani a semnat

Pedro Nuno (30 de ani), jucător venit de la Korona Kielce, a semnat cu Oțelul Galați.

Portughezul se va alătura formației lui Laszlo Balint din postura de jucător liber de contract.

Oțelul are un start dificil de sezon, reușind o singură victorie în primele șase etape, iar gălățenii vin cu întăriri în linia de mijloc.

Pedro Nuno este noul jucător al celor de la Oțelul Galați

Fără meci jucat din luna mai din cauza unei accidentări, Pedro Nuno ajunge acum la Galați, liber de contract, de la Korona Kielce, ultima echipă pentru care a evoluat.

„SC Oțelul Galați a ajuns la un acord cu mijlocașul Pedro Nuno, fotbalist cu peste 150 de meciuri în prima ligă a Portugaliei, pentru un contract pe 2 ani. Lusitanul se află la Galați și a intrat în programul roș-alb-albaștrilor.

Pedro Nuno Fernandes Ferreira, 30 de ani și 1.74 metri, a devenit oțelar prin semnarea unui contract scadent la data de 30 iunie 2027.

Fost internațional Under 16 al Portugaliei, noul mijlocaș de atac al echipei noastre era achiziționat la vârsta de 22 de ani de Benfica Lisabona, club de care a fost trimis sub formă de împrumut la Tondela, fiind ulterior cedat definitiv la Moreirense.

În Liga Portugal, eșalonul de elită al țării din Peninsula Iberică, Nuno a strâns 152 de meciuri oficiale. Are în CV în aceste jocuri 20 de goluri și 16 pase decisive, un palmares important pentru un fotbalist care activează ca mijlocaș ofensiv sau ca al doilea atacant”, a scris Oțelul pe site-ul oficial.

Pedro Nuno: „Vin cu dorința de a arăta ce pot”

Jucătorul portughez a oferit și o scurtă declarație după semnarea contractului.

„Pentru mine este o nouă provocare și o mare oportunitate să joc la Oțelul. Am auzit lucruri foarte frumoase despre club, despre tradiția sa și mai ales despre atmosfera pe care suporterii o creează la meciuri.

Vin cu multă dorință de a arăta ce pot și de a ajuta echipa să crească. Sper să mă adaptez repede și să facem un sezon de care să fim mândri cu toții”, a spus Pedro Nuno.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport