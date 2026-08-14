Guvernul a dat undă verde  Au fost deblocați banii pentru stadionul echipei de tradiție din România: „Suntem pregătiți!” +5 foto
Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
Liga 2

Guvernul a dat undă verde Au fost deblocați banii pentru stadionul echipei de tradiție din România: „Suntem pregătiți!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 19:03
  • Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că Guvernul a deblocat construcția noului stadion al lui Poli, „Dan Păltinișanu” din Timișoara.
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Simonis a mai adăugat că Consiliul Județean Timiș va aloca și cofinanțarea de 25%, în valoare de 126 de milioane de lei, până la finalul anului 2027, pentru a putea începe construcția stadionului.

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Guvernul a deblocat banii pentru stadionul Dan Păltinișanu: „Punem la bătaie 126 de milioane de lei până la finalul anului viitor”

„Stadionul Dan Păltinișanu, deblocat de Guvern

Guvernul României și-a asumat în ședința de azi deblocarea construcției noului stadion din Timișoara, cu condiția ca lucrările desfășurate până la finalul anului 2027 să fie suportate din bugetul Consiliului Județean Timiș.

Am spus în repetate rânduri că această investiție nu mai poate fi oprită, indiferent de numele sau culoarea politică a decidenților naționali. Da, e adevărat, lucrurile au fost tărăgănate și s-a creat o stare de tensiune deloc necesară pe acest subiect. Dar lucrurile intră de azi pe un făgaș normal.

Odată aprobat acest document al Guvernului, Compania Națională de Investiții poate semna contractul de proiectare și execuție cu societatea care a câștigat licitația și ne apucăm de treabă.

Noi, la Consiliul Județean, suntem pregătiți! Avem banii, deși unii politicieni locali declarau că nu dispunem de sumele necesare, știm exact ce avem de făcut și vom face!

Punem la bătaie 126 de milioane de lei până la finalul anului viitor, iar diferența, până la 603 milioane, va fi suportată de CNI din 2028.

Timișul și Timișoara merită un stadion adevărat. Și il vor avea!”, a anunțat Alfred Simonis pe contul său personal de Facebook.

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
Macheta noului stadion Dan Păltinișanu

Galerie foto (5 imagini)

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
+5 Foto
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Noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara

Noul stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

  • 32.000 de locuri
  • tribune complet acoperite
  • o infrastructură modernă, la standarde internaționale

Complexul sportiv va fi omologat la Categoria UEFA 4, permițând astfel desfășurarea:

  • Meciurilor de campionat național
  • Liga Campionilor
  • Competiții europene
  • Competiții mondiale

Complexul sportiv va respecta standardele necesare pentru rugby, inclusiv pentru Liga Națională și competiții internaționale.

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