Ruptură între Becali și Tănase Patronul  FCSB, detalii de ultimă oră despre negocieri: „L-am considerat prieten. Am rămas șocat”
Florin Tănase
Superliga

Ruptură între Becali și Tănase Patronul FCSB, detalii de ultimă oră despre negocieri: „L-am considerat prieten. Am rămas șocat”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 21:58
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 22:37
  • Gigi Becali (68 de ani) a venit cu noi informații despre situația lui Florin Tănase (31 de ani), care trebuie să decidă dacă rămâne la FCSB sau dacă va accepta oferta primită din străinătate.
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Patronul FCSB informa, joi, că problema în privința lui Tănase va fi rezolvată rapid și ușor, însă discuțiile cu jucătorul nu au decurs conform așteptărilor sale.

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Gigi Becali: „Eu l-am considerat prieten pe Tănase, dar...”

Acum, Becali susține că este șocat de faptul că jucătorul nu a mers cu echipa în cantonamentul din Olanda.

„Echipa nu stă într-unul sau doi sau cinci jucători. Un club ia jucători, transferă și face echipă.

Acum cu Tănase, eu l-am considerat prieten. Dar am văzut că, din punctul lui de vedere, nu e așa.

Eu, deși am o vârstă, i-am zis lui MM: «Du-te, mă, că Tănase vine în cantonament». «Păi, cum să vină dacă n-are contract». «Păi, ce contează? El vine și după mă înțeleg eu cu el».

L-am sunat (n.r. - pe Tănase), i-am zis: «Bă, tu nu ești în cantonament?». A zis: «Nu, păi dacă n-avem contract». «Ce contract, mă? Păi, tu ești prietenul meu, te duceai acolo, ne înțelegeam».

Am rămas șocat. Du-te, mă, antrenează-te și vezi. Dacă rămâi, bine, dacă nu, pleci. Dar du-te în cantonament, că știi că ne înțelegem, care e problema?”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Întrebat dacă mai sunt șanse ca Tănase să mai continue la FCSB acum, Becali a transmis:

„Păi, nu știu, că am vorbit azi cu el, i-am zis să mergem pe același contract, a zis că nu vrea pe un an, i-am propus să facem pe doi. A zis că se mai gândește, dar să se gândească mai repede.

El a vrut pe 4 ani. I-am zis pentru doi și a zis că se mai gândește. Dar am rămas așa, puțin dezamăgit”.

În plus, finanțatorul de la FCSB ar fi vrut o despărțire amiabilă în cazul în care nu s-ar fi înțeles asupra contractului, așa cum a fost în cazul lui Olaru:

Olaru mi-a dat un mesaj impresionant. Frumos mesaj, toată viața o să-l țin minte pe Olaru. Frumos, că m-ați ajutat, că ați făcut... nici nu pot să reproduc. Gigi Becali, patron FCSB

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