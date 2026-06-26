Ruptură între Becali și Tănase Patronul  FCSB, detalii de ultimă oră despre negocieri: „L-am considerat prieten. Am rămas șocat”

Gigi Becali (68 de ani) a venit cu noi informații despre situația lui Florin Tănase (31 de ani), care trebuie să decidă dacă rămâne la FCSB sau dacă va accepta oferta primită din străinătate.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Patronul FCSB informa, joi, că problema în privința lui Tănase va fi rezolvată rapid și ușor, însă discuțiile cu jucătorul nu au decurs conform așteptărilor sale.

Gigi Becali: „Eu l-am considerat prieten pe Tănase, dar...”

Acum, Becali susține că este șocat de faptul că jucătorul nu a mers cu echipa în cantonamentul din Olanda.

„Echipa nu stă într-unul sau doi sau cinci jucători. Un club ia jucători, transferă și face echipă.

Acum cu Tănase, eu l-am considerat prieten. Dar am văzut că, din punctul lui de vedere, nu e așa.

Eu, deși am o vârstă, i-am zis lui MM: «Du-te, mă, că Tănase vine în cantonament». «Păi, cum să vină dacă n-are contract». «Păi, ce contează? El vine și după mă înțeleg eu cu el».

L-am sunat (n.r. - pe Tănase), i-am zis: «Bă, tu nu ești în cantonament?». A zis: «Nu, păi dacă n-avem contract». «Ce contract, mă? Păi, tu ești prietenul meu, te duceai acolo, ne înțelegeam».

Am rămas șocat. Du-te, mă, antrenează-te și vezi. Dacă rămâi, bine, dacă nu, pleci. Dar du-te în cantonament, că știi că ne înțelegem, care e problema?”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Întrebat dacă mai sunt șanse ca Tănase să mai continue la FCSB acum, Becali a transmis:

„Păi, nu știu, că am vorbit azi cu el, i-am zis să mergem pe același contract, a zis că nu vrea pe un an, i-am propus să facem pe doi. A zis că se mai gândește, dar să se gândească mai repede.

El a vrut pe 4 ani. I-am zis pentru doi și a zis că se mai gândește. Dar am rămas așa, puțin dezamăgit”.

În plus, finanțatorul de la FCSB ar fi vrut o despărțire amiabilă în cazul în care nu s-ar fi înțeles asupra contractului, așa cum a fost în cazul lui Olaru:

Olaru mi-a dat un mesaj impresionant. Frumos mesaj, toată viața o să-l țin minte pe Olaru. Frumos, că m-ați ajutat, că ați făcut... nici nu pot să reproduc. Gigi Becali, patron FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport