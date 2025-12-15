Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Ovidiu Artene și Vasile Marinescu (FOTO: IMAGO / Sport Pictures)
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci

  • Ultimul mare derby din 2025 se va disputa duminică seara, ora 20:00: FCSB - Rapid, pe Arena Națională
  • Ambii asistenți pe care Vassaras vrea să-i delege se vor afla la ultimul lor meci din activitatea de arbitri

Anul și Liga 1 se vor încheia cu un meci exploziv: FCSB - Rapid, programat în etapa a 21-a, ultima din 2025. Confruntarea va avea loc duminică seara, pe Arena Națională, de la ora 20:00, în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

În tur, pe același stadion, a fost 2-2, cu Rapid egalând în minutul 90, după o mare eroare a lui Ngezana.

Derby și ceremonie de ieșire din arbitraj

Și acum se anunță o partidă cu grad de ridicat de risc din toate punctele de vedere: organizare, suporteri, arbitraj. Iar din sursele GOLAZO.ro, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor ar fi tentat să ia o decizie extrem de surprinzătoare.

Și anume: doi dintre cei trei arbitri care vor fi pe teren la acest joc să bifeze chiar ieșirea definitivă din activitatea de arbitri. FCSB - Rapid va fi meciul în care cei doi asistenți la care se gândește Vassaras își vor lua adio de la arbitraj.

Marinescu: peste două decenii la Liga 1

Numele lor: Vasile Marinescu și Ovidiu Artene. Primul are 49 de ani și a jucat fotbal la nivel mic înainte de a intra în arbitraj.

Are 30 de ani ca arbitru, însă la nivel de prima ligă a activat începând din 2005, când a debutat la un meci Farul - CFR Cluj.

De profesie economist, Marinescu a fost mulți ani pe lista FIFA și considerat unul dintre asistenții de top. Are doi copii: o fată de 20 de ani și un băiat de 14 ani.

Ovidiu Artene (dreapta) / FOTO: Sport Pictures
Ovidiu Artene (dreapta) / FOTO: Sport Pictures

Artene: polițist la penitenciar și asistent la fotbal

Ovidiu Artene a împlinit în octombrie 48 de ani. El a făcut în paralel cu arbitrajul și meseria de polițist la penitenciarul Vaslui.

În vara lui 2024, când a făcut parte din brigada lui Istvan Kovacs la Campionatul European, după ce a oficiat la meciul Serbia - Slovenia, el a fost lăudat de ministrul Justiției de la acel moment, Alina Ghorghiu.

Acesta a realizat o postare pe facebook, în care a scris despre Artene: „La locul de muncă, el supraveghează zi de zi persoanele pe care societatea le-a surprins în off-side față de regulile ei, dar asta nu îl împiedică să facă performanță și în sport. Îi salut pe toți cei implicați în astfel de activități!”.

Vasile Marinescu, lângă Andrea Mandorlini, fostul antrenor al echipei CFR Cluj (Foto: Sport Pictures)
Vasile Marinescu, lângă Andrea Mandorlini, fostul antrenor al echipei CFR Cluj (Foto: Sport Pictures)

Două europene, un mondial

Artene a fost inclusiv la Mondialul din Qatar, din 2022, dar cum Kovacs n-a fost delegat deloc, nici el n-a oficiat, ci a rămas doar cu statutul de asistent în camera VAR.

În schimb, cei doi asistenți au fost cu Kovacs și la finala Europa League, Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0, din 2024.

Vasile Marinescu și Ovidiu Artene au fost asistenții lui Istvan Kovacs până anul trecut, ultimul în care s-au aflat pe lista FIFA.

Kovacs a fost nevoit apoi să-și aleagă alți asistenți și i-a ales pe Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, cu care a făcut echipă la finala Champions League, din luna mai 2025: PSG - Inter 5-0. Au participat nu doar la CE 2024, ci și la cel din 2020, tot alături de Kovacs.

