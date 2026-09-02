„Pe mine nu mă păcălesc” Gigi Becali pune frână negocierilor: „Eu nu fac licitații. Să-l ia Rotaru” +38 foto
Gigi Becali. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Superliga

„Pe mine nu mă păcălesc” Gigi Becali pune frână negocierilor: „Eu nu fac licitații. Să-l ia Rotaru”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 14:10
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 14:10
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, negociază în aceste zile pentru două dintre principalele ținte ale roș-albaștrilor: Meriton Korenica (29 de ani) și Jovo Lukic (27 de ani).
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Korenica, mijlocașul celor de la CFR Cluj, este dorit atât de FCSB, cât și de Universitatea Craiova.

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Gigi Becali spune că pune frână negocierilor pentru Korenica: „Eu nu fac licitații. Să-l ia Rotaru”

Becali susține că oferta sa este de 500.000 de euro și că nu va crește suma doar pentru a concura cu Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova.

„Eu am făcut o ofertă de 500.000 de euro și atât. Eu nici nu știam că-l vrea Rotaru. Să-l ia el, atunci. Eu nu fac licitații. Dacă vreau, iau. Ce, sunt idiot? Unii încearcă să facă licitație între mine și Rotaru. Eu nu fac! Nu dau peste Rotaru. Să-l ia Rotaru.

Varga a zis că are din America vreo 800.000 de euro. Eu nu dau 800.000 de euro. Și că are ofertă de 700.000 de euro de la Craiova. Să-l dea la Craiova atunci! Eu am dat mai puțin decât Rotaru. Nu fac licitație. Un milion nu dau!

Doamne ferește! Ce, am băut gaz? Cum să dau un milion de euro pe Korenica? Pe mine nu mă păcălesc. Eu am bani, dar la mine nu există licitație”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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De cealaltă parte, Ioan Varga susține că nu ar fi primit o ofertă de 500.000 de euro din partea lui Becali.

Eu sunt în concediu acum. Prostii! Numai povești. Nu mai vreau să comentez, deja este prea mult”, a spus patronul CFR-ului, potrivit digisport.ro.

Korenica a ajuns la CFR Cluj în 2024, de la Manisa, pentru aproximativ 400.000 de euro. În acest sezon are zece apariții pentru formația din Gruia, iar cota sa de piață este de aproximativ 3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Becali îl vrea și pe Jovo Lukic

FCSB încearcă să își întărească și ofensiva după plecarea lui Daniel Bîrligea, iar Jovo Lukic (27 de ani), atacantul lui U Cluj, a revenit pe lista lui Becali.

Patronul roș-albaștrilor spune însă că oferta sa nu va depăși suma de 1,5 milioane de euro.

Mă interesează Lukic. Dau maximum 1,5 milioane de euro. Dacă vor 2,5 milioane, nu-l luăm. Nu am trimis ofertă, doar am anunțat public. Să facă ce vor”, a declarat Becali.

18 goluri
a marcat Jovo Lukic în sezonul trecut din Superliga

U Cluj nu ar lua în calcul o despărțire de atacant pentru mai puțin de 2,5 milioane de euro. În plus, Lukic ar solicita un salariu de cel puțin 40.000 de euro pe lună pentru a accepta mutarea la FCSB.

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