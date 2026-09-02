Leo Grozavu (59 de ani), antrenorul Chindiei Târgoviște, a amenințat cu plecarea de la echipă după înfrângerea cu FC Voluntari, scor 0-1, din prima etapă a grupelor Cupei României.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul, instalat la Chindia în urmă cu mai puțin de o săptămână, a spus că echipa are nevoie de întăriri pentru a putea ataca promovarea.

Abia instalat la Chindia, Leo Grozavu amenință cu plecarea

Întrebat dacă Chindia va mai aduce jucători până la finalul perioadei de transferuri, antrenorul a răspuns fără ezitare:

„Fără doar și poate. Dacă nu vor veni, probabil nici eu nu voi mai fi aici” , a declarat tehnicianul.

Întrebat apoi dacă ia în calcul să plece, Grozavu a explicat că discutase deja cu conducerea despre necesitatea întăririlor.

„E posibil, v-am spus. Am discutat despre acest aspect. Ca să putem să atingem obiectivul, avem nevoie de întăriri, fără doar și poate”.

Discuția s-a încins după ce tehnicianul a fost întrerupt în timp ce răspundea.

„Cred că am răspuns foarte respectuos. În România văd că nu aveți niciun fel de educație să lăsați omul să vorbească”, a spus Grozavu.

Un jurnalist i-a reproșat că vorbește despre plecare la doar câteva zile după instalare și că echipa a făcut eforturi pentru a-l aduce.

Nu am început prost deloc. Care e problema? Am spus că dacă nu vin jucători, nu că... Dacă pleacă Grozavu, pică cerul? Nu se poate juca fotbal fără Grozavu? Eu trebuie să fac un obiectiv. Dacă nu cred în el, dacă nu e lotul pregătit, ce să fac? Să stau? Vino dumneata în locul meu atunci. Leo Grozavu, antrenor Chindia Târgoviște

Apoi, în timp ce Grozavu se pregătea să părăsească sala, jurnalistul i-a replicat: „Dacă ne strângem toți și antrenăm, facem mai mult”.

Tehnicianul s-a oprit și a răspuns ironic:

„Unde ai jucat fotbal până acum? Ai jucat fotbal vreodată?”

„Joc FIFA”, a venit răspunsul.

„Ce joci? FIFA? A, sunteți buni la FIFA”, a încheiat Grozavu.

Schimb de replici și pe tema situației lui Iulian Roșu

Un alt moment tensionat a apărut atunci când Grozavu a fost întrebat despre situația lui Iulian Roșu, titular cu FC Voluntari, deși fotbalistul nu se pregătise în ultima perioadă alături de echipă.

Întrebat la ce nivel de pregătire e, tehnicianul a răspuns: „Nu știu, că nu pot să-l dau procent, dar e clar că încă are de muncit”.

Întrebat dacă l-a găsit deja la echipă, antrenorul a răspuns: „Nu, nu era la echipă, dar se antrena separat. E jucătorul clubului, al echipei, este plătit. Așa am considerat, dacă tot este plătit”.

Un jurnalist i-a replicat că, în aceste condiții, putea „să îl ia și din parc și să-l pună titular”, iar Grozavu a răspuns ironic: „Nu cred că puteai, nu era legitimat”.

Hai să vorbim mai pozitiv. Nu Roșu e cel mai important subiect. Am nevoie de toată lumea de aici din Târgoviște, oamenii din tribună, presă, conducerea, care trebuie să fie aproape de noi, de staff și de jucători. Leo Grozavu, antrenor Chindia Târgoviște

Florin Gardoș: „ Nu-l lăsăm să plece. Facem tot posibilul”

Florin Gardoș, directorul sportiv al Chindiei, a intervenit miercuri și a spus că a discutat deja cu Grozavu după conferință.

„Eu vorbesc mereu cu domnul Grozavu. A ieșit după conferință și m-a întrebat cine este acea persoană cu care s-a certat la conferință. Am discutat despre lot de când a venit, zilnic. Își mai dorește jucători și facem tot posibilul să-i mai aducem.

Sigur că mi-aș dori să avem un buget de 4-5 milioane de euro și să avem 18 jucători de Liga 1 și Liga 2. Dar trebuie să mă încadrez și eu într-un buget. Facem tot posibilul să mai aducem jucători.

Este un antrenor exigent, are niște standarde. Cumva este normal și eu chiar prefer un astfel de om. Fotbalul înseamnă presiune. Din punctul nostru de vedere nu putem vorbi despre o plecare”, a spus Gardoș, conform digisport.ro.

Nu-l lăsăm să plece, mai în glumă, mai în serios. Chiar i-am transmis asta. Nu ne putem gândi la așa ceva, abia a semnat acum o săptămână. Florin Gardoș, director sportiv Chindia Târgoviște

Chindia a reacționat printr-un comunicat

La o zi după incident, Chindia Târgoviște a publicat un comunicat în care a transmis că susține dialogul cu jurnaliștii, dar că își rezervă dreptul de a refuza acreditările celor care au un comportament nepoliticos.

„În urma evenimentelor neplăcute petrecute ieri, în cadrul conferinței de presă organizate după meciul de Cupă cu FC Voluntari, clubul nostru doreşte să aducă la cunoştința suporterilor și a reprezentanților mass-media următoarele:

Susținem în permanență libertatea presei și un dialog deschis cu jurnaliștii, bazat pe profesionalism și respect reciproc. Cu toate acestea, nu vom tolera în cadrul evenimentelor pe care le organizăm comportamente care încalcă normele elementare de conduită.

Ca atare, clubul Chindia Târgovişte își rezervă dreptul de a refuza, pe viitor, acordarea acreditărilor de acces jurnaliştilor care manifestă o atitudine necuviincioasă sau nepoliticoasă față de angajații, jucătorii sau reprezentanții clubului.

Considerăm că profesionalismul și respectul trebuie să rămână pilonii centrali ai oricărei interacțiuni dintre mass-media și clubul nostru”, a notat Chindia, în comunicatul emis.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport