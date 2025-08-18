„Am sperat la un egal” VIDEO. Adrian Iencsi, dezamăgit de Rapid - FCSB: „Jocul nu a fost unul foarte bun”
Adrian Iencsi. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
„Am sperat la un egal” VIDEO. Adrian Iencsi, dezamăgit de Rapid - FCSB: „Jocul nu a fost unul foarte bun”

alt-text Vlad Nedelea , George Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 11:47
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 13:38
  • RAPID - FCSB 2-2. Adrian Iencsi (50 de ani), noul selecționer de la U20, a plecat în minutul 90 de pe Arena Națională și a ratat golul egalării giuleștenilor.

Koljic a fost eroul giuleștenilor după ce a reușit o „dublă” în minutele 83 și 90+2, fiind introdus pe teren în repriza secundă. Pentru roș-albaștri marcaseră Lixandru ('7) și Bîrligea ('61).

Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta"
Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta"
Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta”

Adrian Iencsi, în timp ce Rapid egala FCSB: „Am sperat la o remiză”

Plecat mai devreme de pe Arena Națională, Adrian Iencsi, selecționerul naționalei U20 a României, a fost bucuros că Rapid a egalat. Totuși, nu a fost mulțumit de jocul fostei sale echipe.

Meciul nu a fost unul cu o intensitate foarte ridicată din partea ambelor echipe. Bineînțeles că, exact cum au spus cei de la FCSB, ei se bazează foarte mult pe cupele europene și în această seară nu au venit cu o echipă de bază. Cu toate acestea, ei au reușit să conducă și acum cred că a egalat Rapidul. (n.r. - Iencsi a auzit uralele fanilor giuleșteni care sărbătoreau „dubla” lui Koljic, din minutul 90+2).

Am sperat la un egal. Se poate întâmpla orice în fotbal, meciul are 90 de minute. Și cred că este 2-2 acum, din ce îmi dau seama. S-a ridicat intensitatea acum spre final.

Jocul nu a fost unul foarte bun, să recunoaștem acest lucru, dar depinde foarte mult cât se va termina această partidă”, a declarat Adrian Iencsi înainte de fluierul final al partidei dintre Rapid și FCSB.

Adrian Iencsi, despre Rapid: „Are un lot competitiv”

Iencsi a mai vorbit despre lotul echipei antrenate de Costel Gâlcă și despre atmosfera frumoasă din tribune.

„Nu cred că Rapid mai are nevoie de transferuri. Are în continuare un lot foarte competitiv, iar Costel Gâlcă mai are foarte mult de lucru.

Într-adevăr, până acum rezultatele au fost bune, chiar foarte bune, chiar dacă jocul nu a fost unul foarte consistent. Cred foarte mult în potențialul acestei echipe.

Atmosfera a fost frumoasă în tribune, chiar foarte, foarte frumoasă. Păcat că jocul nu s-a ridicat la nivelul suporterilor. Dar, până la urmă, exact cum spuneam, rezultatul final contează foarte mult”, a concluzionat Adrian Iencsi.

După derby-ul cu FCSB, Rapid a rămas neînvinsă până acum în această ediție de campionat. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a câștigat trei meciuri (2-0 cu FC Argeș, 2-0 cu Csikszereda și 2-1 cu FC Botoșani) și a remizat tot de trei ori (1-1 cu Oțelul și CFR Cluj și 2-2 cu FCSB).

De cealaltă parte, campioana României a obținut un singur succes în 6 etape disputate în Superliga, 1-0 cu Petrolul, și se află pe locul 13 în campionat.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
10:58
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
10:38
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională

