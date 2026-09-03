Ce salarii vor încasa Muhar și Korenica Detalii proaspete despre noile achiziții de la FCSB +24 foto
Karlo Muhar/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Ce salarii vor încasa Muhar și Korenica Detalii proaspete despre noile achiziții de la FCSB

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 15:33
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 15:33
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit salariile pe care le vor încasa Karlo Muhar (30 de ani) și Meriton Korenica (29 de ani), două dintre transferurile realizate de roș-albaștri pe finalul perioadei de mercato.
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Gigi Becali a anunțat astăzi că Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar au semnat cu FCSB.

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Ce salarii vor avea Muhar și Korenica la FCSB

„Eu cred că sunt vreo 20.000-25.000. Muhar a luat la semnătură și 20.000 pe lună, mi se pare. Și ăla (n.r. – Korenica) mi se pare că are 30.000.

Vom juca 4-3-3 sau 4-2-3-1, să vedem. O să-l întreb pe Dan Petrescu ce este mai bine Korenica: atacant în stânga sau inter.

El spune că e atât de bun că poate juca și 6, dar nu am nevoie de 6 pentru că acolo îl am pe cel mai bun, pe Muhar. Și atunci se pune problema 4-3-3 sau 4-2-3-1, să joace Korenica atacant în stânga”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

FOTO. FCSB, antrenament înainte de victoria cu FC Argeș (5-0)

FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (24 imagini)

FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Karlo Muhar a venit liber de contract după despărțirea de CFR Cluj. Mijlocașul croat fusese dorit și de Universitatea Craiova.

„Eu nu l-am convins. Noi ne-am interesat acum două săptămâni, a trimis o ofertă și n-am acceptat-o pe aia. Și acum, după ce am mâncat bătaie cu UTA, am acceptat oferta lui pur și simplu. Nu am făcut eu licitație.

El a vrut o sumă la semnătură și salariu, am acceptat-o pe aia, nu am făcut licitație. I-am zis: «Uite, accept oferta pe care mi-ai dat-o acum două săptămâni». Aia e licitație?

N-a cerut omul nimic în plus ca să zici că, dom'le, fac licitație cu Craiova. N-a făcut băiatul nicio licitație”, a mai spus Becali.

La CFR s-a încercat cu Korenica. Că MLS-ul, că dă MLS-ul un milion, că dă Rotaru 800.000. Dă-i, tată, lui Rotaru! Asta e, punct. Am închis-o noi, am semnat deja. Băi tată, nu mă interesează. Nu fac licitație. Nu fac licitație și gata. Băi, proștii intră în licitație. Eu nu intru în licitație. Gigi Becali, patron FCSB

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