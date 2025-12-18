„Șumudică ține cu FCSB” Gigi Becali agită apele înaintea derby-ului cu Rapid: „Vrea ca ei să cadă în cap”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a oferit o declarație surprinzătoare înaintea următorului derby dintre formația roș-albastră și Rapid.

FCSB - Rapid va avea loc duminică și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Becali susține că Marius Șumudică (54 de ani), fost jucător și antrenor al giuleștenilor, va fi de partea campioanei României în meciul de pe 21 decembrie.

Gigi Becali, înainte de derby-ul cu Rapid: „Șumudică ține cu FCSB”

„Șumudică m-a întărâtat ca să piardă FCSB, că el este rapidist. Dar eu cred acum că el, când o să joace FCSB cu Rapid, cred că o să țină cu FCSB-ul cum nu a ținut în viața lui.

El acum ține cu FCSB, nu mai are treabă cu Rapid. Îți dai seama ce oftică are el să cadă în cap Rapidul!”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

38 de meciuri a stat Șumudică pe banca giuleștenilor în ultimul său mandat, din sezonul 2024-2025, perioadă în care Rapid a adunat 16 victorii, 11 remize și 11 înfrângeri

Marius Șumudică a sosit, la Rapid, sezonul trecut, în locul lui Neil Lennon.

Deși a reușit să acceadă în play-off, tehnicianul a ratat principalele obiective, câștigarea Cupei României și calificarea în competițiile europene și a demisionat înainte de finalul sezonului.

Anterior, Șumudică a antrenat-o pe Rapid în sezonul 2010-2011, acumulând 32 de meciuri, dintre care 14 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri.

Ca fotbalist, Șumudică a evoluat pentru Rapid în perioada 1996-1999 și în sezonul 2001-2002.

39 de puncte a acumulat Rapidul în acest sezon, sub comanda antrenorului Constantin Gâlcă. Giuleștenii traversează unul dintre cele mai bune sezoane din istoria recentă și se află în prezent pe primul loc în Superliga

FOTO: Rapid - FCSB 1-2 , în sezonul 2024-2025

Marius Șumudică: „Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi”

Tehnicianul a rămas cu un gust amar după al doilea mandat ca antrenor al Rapidului. Dezamăgit de modul în care a fost tratat de unii suporteri ai giuleștenilor, Șumudică a luat o decizie radicală.

În noiembrie 2025, tehnicianul a anunțat că nu se va mai prezenta la niciun meci jucat de Rapid pe teren propriu și a amintit de momentul în care a fost lovit cu bulgări de fanii prezenți în tribuna 1 a stadionului din Giulești.

„Eu nu mai calc pe Giulești cât oi trăi. Ca suporter al Rapidului și să mă duc să mă așez în zona de unde am fost bulgărit, nu mă lasă sufletul.

Nu pot să fiu chiar cârpă. Nu mă mai duc”, a afirmat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

