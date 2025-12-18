Moldovan are un nou antrenor  Mesaj indirect pentru portarul român, de la noul tehnician al lui Real Oviedo 
Moldovan are un nou antrenor Mesaj indirect pentru portarul român, de la noul tehnician al lui Real Oviedo

  • Real Oviedo a anunțat că Guillermo Almada (59 de ani) e noul antrenor al echipei, după demiterea lui Luis Carrion (46 de ani).
  • Echipa la care este legitimat Horațiu Moldovan (27 de ani) a ajuns la al treilea tehnician în acest sezon.

Real Oviedo a început sezonul 2025/2026 cu Veljko Paunovic pe bancă. El a fost demis în octombrie.

Aceeași soartă a avut-o și Luis Carrion.

Acum, Guillermo Almada e cel în care Oviedo își pune speranțele că va salva echipa de la retrogradare.

Guillermo Almada, noul antrenor al lui Real Oviedo

Guillermo Almada s-a înțeles cu echipa la care joacă Horațiu Moldovan.

„Real Oviedo și Real Valladolid au ajuns la un acord pentru transferul drepturilor federative ale lui Guillermo Almada, astfel încât uruguayanul să devină noul antrenor principal al echipei până la sfârșitul sezonului.

După ce și-a început cariera de antrenor la Tacuarembó FC, Guillermo Almada a antrenat ulterior River Plate din Montevideo și Barcelona S.C. din Ecuador.

În 2019, antrenorul s-a mutat în Mexic pentru a antrena Santos Laguna și, mai târziu, Pachuca, unde a obținut cele mai bune rezultate.

Acolo, Almada a câștigat un Apertura, o Concacaf Champions League, o Challenger Cup și un Derby of the Americas cu Tuzos, pe lângă calificarea la FIFA Club World Cup.

Acum, după perioada petrecută la Real Valladolid în acest sezon, Guillermo Almada ajunge la Oviedo, însoțit de antrenorul său secund, Darwin Quintana, pentru a conduce clubul din capitala Principatului”, a transmis Real Oviedo pe site-ul oficial.

De-a lungul carierei sale, Guillermo Almada le-a antrenat pe Tacuarembo, Barcelona SC, Santos Laguna, Pachuca și Real Valladolid.

638
este numărul total de meciuri în care Guillermo Almada a antrenat până acum

Noul antrenor al lui Real Oviedo va debuta sâmbătă, în duelul cu Celta Vigo din etapa 17 din La Liga, de la ora 15:00.

Guillermo Almada, mesaj indirect pentru Horațiu Moldovan

Împrumutat în vară, pe 18 iulie, de la Atletico la Oviedo, până la sfârșitul sezonului, Horațiu Moldovan a apucat să îmbrace o singură dată tricoul formației revenite în La Liga după 24 de ani.

Atât, Paunovic cât și Carrion l-au preferat între buturi pe Aaron Escandell (30 de ani), cel care a fost titularul echipei și în stagiunea trecută.

În cadrul primei sale conferințe de presă de la Real Oviedo, tehnicianul uruguayan a declarat că vrea să le ofere șanse să joace și rezervelor, printre care se află și portarul român.

Îmi place să le dau șanse celor de jos, întotdeauna am făcut asta. Sunt aici de 48 de ore și suntem în contact. Pe măsură ce trec zilele, această opțiune va deveni posibilă”, a spus Guillermo Almada, conform as.com.

Singura partidă în care Horațiu Moldovan a jucat a fost cea cu Ourense (Liga 3), din Cupa Spaniei, încheiată cu înfrângerea celor de la Oviedo, scor 2-4.

102 zile
a avut de așteptat Horațiu Moldovan pentru a debuta la Real Oviedo

Guillermo Almada: „O pot scoate Oviedo din această situație”

În prezent, Real Oviedo se află pe loc de retrogradare în La Liga, dar Guillermo Almada e convins că o poate menține în prima divizie.

„Mă bucur să fiu aici, avem o provocare importantă în față. Cunosc grupul, avem puțin timp înainte de meciul cu Celta și vrem ca oamenii să se simtă reprezentați de echipă.

Este o provocare foarte importantă, încercăm să redăm bucuria familiei Real Oviedo. Sunt fericit să fiu într-un club de asemenea prestigiu.

Avem puțin timp, dar pe măsură ce vor trece meciurile, vom automatiza lucrurile. Trebuie să îi convingem pe oameni cu jocul și cu rezultatele. Sunt convins că o pot scoate Oviedo din această situație.

Mă voi implica 24 de ore din 24. Cu dedicare, disponibilitate, asta este sarcina pe care trebuie să o îndeplinim. Pentru ca oamenii să se simtă reprezentați, trebuie să demonstrăm.

Este sarcina noastră de când am venit. Suntem convinși că putem ieși din această situație”, a mai spus antrenorul uruguayan.

Jucătorii sunt afectați, îngrijorați, dar dornici să inverseze situația și să iasă din această poziție. Au avut o atitudine foarte bună la antrenamente Guillermo Almada, antrenor Real Oviedo

antrenor la liga horatiu moldovan Real Oviedo Guillermo Almada
