„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi” Marius Șumudică, decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”

Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, a anunțat că nu va mai păși niciodată în Giulești.

Tehnicianul a rămas cu un gust amar după al doilea mandat ca antrenor al Rapidului, ce s-a întins pe o perioadă de 9 luni (20 august 2024 - 20 mai 2025).

Marius Șumudică: „Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi”

Dezamăgit de modul în care a fost tratat de unii suporteri ai giuleștenilor, Șumudică a luat o decizie radicală.

A anunțat că nu se va mai prezenta la niciun meci jucat de Rapid pe teren propriu și a a amintit de momentul în care a fost lovit cu bulgări de fanii prezenți în tribuna 1 a stadionului din Giulești.

„Eu nu mai calc pe Giulești cât oi trăi. Ca suporter al Rapidului și să mă duc să mă așez în zona de unde am fost bulgărit, nu mă lasă sufletul.

Nu pot să fiu chiar cârpă. Nu mă mai duc”, a afirmat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

VIDEO. Marius Șumudică, lovit cu bulgări de suporterii Rapidului

Șumudică a luat la țintă două transferuri făcute de Rapid: „Ratate”

Atacantul Antoine Baroan (25 de ani) a fost adus în această vară de Rapid, în timp ce Timotej Jambor (22 de ani) a revenit și el din împrumut, însă Șumudică crede că cei doi nu sunt destul de valoroși pentru o echipă cu pretenții la titlu.

În plus, tehnicianul consideră că Elvir Koljic ar fi mult mai potrivit pentru postul de atacant decât Baroan.

„Să mă ferească Dumnezeu, l-am văzut și pe Baroan. Am văzut că Rapid a plătit 400.000 pe el.

Păi, dacă pui 400.000 de euro pe care i-a plătit și aduni și salariul jucătorului, niciodată nu poți să mai spui că îi dădeai bani mulți lui Boupendza.

Să nu mai plângă după banii pe care îi dădeau lui Boupendza, Dumnezeu să-l ierte. E incomparabil. Boupendza a venit liber și a fost vândut pe 800.000 de euro.

Baroan nu poate fi atacant de titlu. Nu e atacant de 400.000. Nici Jambor nu e jucător de un milion la acest moment. Două transferuri ratate.

Nu înțeleg ce se întâmplă cu Koljic. Nu e problema mea. Gâlcă știe mai bine. N-ai cum să joci cu Baroan în locul lui Koljic. Probabil există probleme pe care eu nu le știu. Mă depășește.

Din punct de vedere valoric, e o diferență între cei doi. Nu ai cum să joci cu Baroan”, a mai declarat Marius Șumudică pentru sursa citată.

