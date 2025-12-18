Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
Lionel Messi și Cristiano Ronaldo (Foto: IMAGO)
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație

George Neagu
Publicat: 18.12.2025, ora 12:36
Actualizat: 18.12.2025, ora 13:01
  • Au apus vremurile în care tricourile lui Lionel Messi (38 de ani) sau Cristiano Ronaldo (40 de ani) erau cel mai bine vândute din lume.
  • Acum, un alt star, din noua generație, vinde cel mai bine. Numele lui, în rândurile de mai jos.

Clasamentul pentru cele mai multe tricouri vândute, în Europa, are un nou lider.

În 2025, deși Messi și Ronaldo încă scriu istorie cu noi recorduri bifate, fanii și-au îndreptat atenția către noua generație.

Messi și Ronaldo pierd teren. Tricoul lui Lamine Yamal, cel mai dorit

Jucătorul care i-a devansat pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo în topul vânzărilor de tricouri este Lamine Yamal.

1,32 de milioane de exemplare au fost achiziționate în 2025 de fanii din Europa, potrivit unui raport al Score 90, citat de sportbible.com.

Lionel Messi, jucătorul lui Inter Miami, ocupă locul 2. Peste 1,2 milioane de tricouri cu starul argentinian s-au vândut în acest an.

Cristiano Ronaldo ocupă locul 7 în clasament, cu 925.000 de exemplare vândute.

Pe podium se află și Robert Lewandowski, veteranul Barcelonei. 1,11 milioane de tricouri cu numele său au fost cumpărate, în 2025, în Europa.

Clasamentul celor mai vândute tricouri din Europa în 2025:

  • 1 - Lamine Yamal (Barcelona) - 1,32 milioane
  • 2 - Lionel Messi (Inter Miami) - 1,28 milioane
  • 3 -Robert Lewandowski (Barcelona) -1,11 milioane
  • 4 - Kylian Mbappe (Real Madrid) - 1,02 milioane
  • 5 - Vinicius Jr (Real Madrid) - 992.000
  • 6 - Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) - 975.000
  • 7 - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 925.000
  • 8 - Bruno Fernandes (Manchester United) - 878.000
  • 9 - Harry Kane (Bayern Munchen) - 867.000
  • 10 - Rodrygo (Real Madrid) - 798.000

Real Madrid, lider la nivel de club în 2025

Real Madrid este primul club din lume care a reușit să vândă peste trei milioane de tricouri în anul 2025.

În sezonul curent, este estimat că Real Madrid va ajunge la încasări de aproximativ 539.7 milioane de euro din marketing, ceea ce ar reprezenta 75% din resursele financiare totale ale clubului, conform as.com.

Alte patru cluburi au reușit să vândă peste 2 milioane de tricouri oficiale.

Dacă Barcelona, PSG și Bayern Munchen nu reprezintă o surpriză, Inter Miami a reușit să depășească formații precum Manchester United și Chelsea, desigur, datorită prezenței lui Lionel Messi în echipă.

De asemenea, Al-Nassr, echipa la care joacă Cristiano Ronaldo, a vândut peste un milion de tricouri oficiale, fiind pe locul #10 într-un clasament al vânzărilor.

Cum arata topul:

  • 1. Real Madrid - 3.133.000 de tricouri vândute
  • 2. Barcelona - 2.940.000
  • 3. PSG - 2.546.000
  • 4. Bayern Munchen - 2.377.00
  • 5. Inter Miami - 2.166.000
  • 6. Boca Juniors - 1.933.000
  • 7. Manchester United - 1.855.000
  • 8. Flamengo - 1.677.000
  • 9. Chelsea - 1.422.000
  • 10. Al-Nassr - 1.281.000

