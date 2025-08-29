Gigi Becali (67 de ani) a oferit prima reacție după ce FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League.

FCSB a reușit calificarea în grupa XXL a Europa League pentru al doilea an consecutiv, iar astăzi a aflat cu ce echipe va juca în acest sezon.

Gigi Becali, după tragerile la sorți: „Mergem în primăvara europeană”

Patronul FCSB a vorbit despre echipele cu care va juca FCSB în faza principală a Europa League.

„E bine pentru că facem bani din bilete. Îmi doresc trofeul. Prima dată să îi bat pe ăștia slabi și în finală să joc cu un un adversar puternic. Nu voiam cu Mourinho. MM voia cu Fenerbahce. Eu nu voiam cu turcii.

Eu zic că sunt echipe pe care le putem bate, pe amândouă (n.r. - Feyenoord și Dinamo Zagreb). Fenerbahce e echipă foarte puternică. O să fie greu cu ei.

Acasă, din respect pentru fani, o să jucăm cu echipa cea mai bună. În deplasare nu o să facem asta. Mai întâi trebuie să intrăm pe locul 4-5.

E bine că jucăm cu echipele mai tari la noi acasă, o să avem curaj ca să câștigăm meciurile. Am câștigat 16,5 milioane de euro în sezonul trecut. Anul acesta estimez 20 sau 30 de milioane de euro. După tragerea asta, mergem în primăvara europeană. Poate fi cel mai bun sezon din punct de vedere financiar ”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FCSB și-a aflat adversarii din Europa League

Go Ahead Eagles - FCSB

FCSB - Bologna

- Bologna Basel - FCSB

FCSB - Young Boys

- Young Boys FCSB - Fenerbahce

- Fenerbahce Steaua Roșie - FCSB

FCSB - Feyenoord

- Feyenoord Dinamo Zagreb - FCSB

foto: captură/UEFA.com

Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:

Etapa I - 24-25 septembrie

Etapa II - 2 octombrie

Etapa III - 23 octombrie

Etapa IV - 6 noiembrie

Etapa V - 27 noiembrie

Etapa VI - 11 decembrie

Etapa VII - 22 ianuarie

Etapa VIII - 29 ianuarie

