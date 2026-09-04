Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lăsat de înțeles că fundașul Siyabonga Ngezana (29 de ani) ar urma să fie și el scos de pe lista pentru Liga 1 , după Risto Radunovic (34 de ani).

, după Risto Radunovic (34 de ani). Stoperul sud-african încă se recuperează după ce s-a operat la genunchi, iar revenirea sa pe gazon era anunțată la jumătatea lunii octombrie.

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După ce FCSB l-a transferat pe Meriton Korenica, iar prezentarea lui Karlo Muhar este iminentă, roș-albaștrii au depășit astfel numărul maxim de străini din lot.

Limita impusă de FRF este de 13, iar FCSB are în acest moment 14.

După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”

Numărul de străini de la FCSB ar putea ajunge la 15, dacă și Jovo Lukic va fi transferat de la U Cluj. Astfel, doi străini vor fi nevoiți să părăsească lotul roș-albaștrilor.

Gigi Becali a anunțat miercuri că Risto Radunovic va fi scos din lot din cauză că este accidentat și a lăsat de înțeles că se va renunța și la Eddy Gnahore, jucător criticat des de patronul FCSB.

S-a vehiculat că mijlocașul sosit de la Dinamo ar fi putut ajunge la CFR Cluj, dar Mihai Stoica a declarat că Gnahore va rămâne la echipă.

„Niciodată. Nu e adevărat. Dacă cumva cineva de la CFR Cluj ar fi spus că și-l dorește, aia e altceva. Dar nu se pune problema. Nu mai pleacă nimeni, dar trebuie să iasă un jucător străin de pe listă”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Oficialul FCSB a precizat totuși că Siyabonga Ngezana ar putea fi scos din lot, fundaș care se recuperează după operația suferită la genunchiul drept.

„Să vedem starea de sănătate a tuturor și să vedem cum stăm. Să vedem și cu Ngezana cum stăm. Că una e dacă intră în octombrie, alta e dacă intră în noiembrie. Pentru că deocamdată nu știm exact când revine.

Iar în momentul în care Muhar va fi gata și va fi legitimat, o să decidem la momentul respectiv cine va ieși de pe listă”, a mai completat Stoica.

Cine sunt cei 14 jucători străini din lotul FCSB:

KORENICA

MUHAR

Labonne

Dawa

Ngezana

Batubinsika

Duarte

Radunovic

Joao Paulo

Gnahore

Ofri Arad

Cisotti

Boutoutaou

Garita

Radunovic a venit la FCSB de la Astra, la începutul lui 2021 și a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, adunând peste 200 de meciuri oficiale în tricoul „roș-albaștrilor”. A cucerit două titluri și două Supercupe.

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