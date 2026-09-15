„E băiat deștept” Adrian Mutu, lăudat pentru analiza făcută lui Drăguș: „Știe fotbal”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, l-a lăudat pe Adrian Mutu (47 de ani) după ce a auzit ce a declarat despre Denis Drăguș (27 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Transferat recent de FCSB, Drăguș a bifat primele minute pentru echipa antrenată de Marius Baciu.

Atacantul a fost introdus pe teren în minutul 71 al partidei cu Petrolul, scor 2-2, din etapa #9 a Superligii, dar a avut o prestație slabă.

Gigi Becali l-a lăudat pe Adrian Mutu: „Demonstrează încă o dată că știe fotbal”

Adrian Mutu consideră că Denis Drăguș ar trebui folosit la FCSB în spatele atacantului pentru a avea cele mai bune evoluții.

După ce a auzit declarațiile „Briliantului”, Gigi Becali a intrat în direct și l-a lăudat pe acesta.

„Adrian tot timpul a avut o atitudine corectă față de mine. Eu strategie am, dar dacă trebuie să mint pentru strategie, nu mint.

Acum să vă mai spun și încă ceva. Adrian (Mutu) e băiat deștept. Ce a spus el, așa am gândit-o eu. Eu mă folosesc de el (n.r. - de Denis Drăguș), îi dau un milion de euro, eventual un milion și jumătate într-un an și 6 luni și după aia iau 4-5 milioane pe el.

Eu mă făcusem de râs, așa că am schimbat toată echipa. Adrian demonstrează încă o dată că știe fotbal. La asta mă gândesc eu: nouă jumătate. Drăguș poate să fie un nouă jumătate, un decar în 4-2-3-1.

Tu ai principiul tău că-ți aperi meseria ta, eu am principiile mele și îmi apăr banii mei. Fiecare om are concepția lui”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Îmi place analiza lui Adrian Mutu. Nimeni n-a mai spus-o până acum. Gigi Becali, patron FCSB

La debutul pentru FCSB, Denis Drăguș a trimis două șuturi spre poarta adversă și a reușit 9 dintre cele 13 pase încercate, adică un procentaj de 69%. A avut, în total, 26 de atingeri.

Pentru FCSB urmează duelul cu U Craiova, campioana României, de sâmbătă, de la ora 20:30, din etapa #10 a Superligii.

Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Ce a declarat Denis Drăguș după debutul la FCSB

Citește și