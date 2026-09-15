Simeone n-are niciun dubiu Jucătorul căruia i-ar da Balonul de Aur fără să stea pe gânduri: „Fără îndoială!”
Diego Simeone
Campionate

Simeone n-are niciun dubiu Jucătorul căruia i-ar da Balonul de Aur fără să stea pe gânduri: „Fără îndoială!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 22:19
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 22:29
  • Diego Simeone (56 de ani), antrenorul echipei Atletico Madrid, consideră că Lionel Messi (39 de ani) ar trebui să câștige Balonul de Aur.
  • Argentinianul a cucerit râvnitul trofeu de 8 ori, ultima dată în 2023.
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Lionel Messi a fost din nou nominalizat pentru câștigarea Balonului de Aur pentru prima dată din 2023 încoace.

Decernarea trofeului va avea loc pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

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Diego Simeone n-are niciun dubiu cui i-ar da Balonul de Aur: „Messi!”

La Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada, Lionel Messi a ajuns până în finala competiției alături de naționala Argentinei.

Sud-americanii nu și-au putut apăra titlul cucerit în 2022 și au cedat în fața Spaniei, scor 0-1. Messi, ajuns la 39 de ani, a avut o prestație excepțională la acest turneu, reușind 8 goluri și 4 pase decisive în 8 meciuri.

Întrebat cine ar merita să câștige Balonul de Aur anul acesta, Diego Simeone nu a ezitat să-l aleagă pe Lionel Messi.

Messi, fără îndoială. După prestația pe care a avut-o la Cupa Mondială, ținând cont și de vârsta pe care o are, nu există nicio îndoială, Messi”, a declarat antrenorul lui Atletico în cadrul conferinței premergătoare meciului cu Osasuna.

928 de goluri
a marcat Lionel Messi în cariera sa

La mai bine de o lună de la finala pierdută cu Spania, Lionel Messi a anunțat că se retrage de la naționala Argentinei, în tricoul căreia a jucat 207 meciuri, a marcat 125 de goluri și a livrat 68 de pase decisive.

Contre privind viitorul câștigător al Balonului de Aur

Au început deja dezbaterile privind viitorul câștigător al Balonului de Aur. Lamine Yamal, starul Barcelonei, consideră că merită să câștige trofeul mai mult decât Kylian Mbappe, rivalul său de la Real Madrid.

Cred sincer că, în ceea ce privește statutul de cel mai bun jucător din lume, poate că suntem doi, dar anul acesta eu merit să câștig. Pentru mine, eu și Mbappe suntem cei mai buni, iar toată lumea care urmărește meciurile știe asta. Lamine Yamal, jucător Barcelona

Kylian Mbappe chiar a avut câteva contre cu fostul său coechipier de la PSG, Ousmane Dembele, în privința câștigării Balonului de Aur.

„Dembele? El a fost întotdeauna văzut ca un jucător talentat. Eu, în schimb, am fost întotdeauna văzut ca «cel ales».

Eu am ajuns în vârf imediat, foarte repede. Ousmane a avut un parcurs diferit, marcat de accidentări, dar a știut să se revanșeze!”, a spus Kylian Mbappe într-un interviu publicat sâmbătă de France Football.

Lista celor 30 de jucători nominalizați pentru Balonul de Aur

  • Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)
  • Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)
  • Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)
  • Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)
  • Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)
  • Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)
  • Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)
  • Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)
  • Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)
  • Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)
  • Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)
  • Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)
  • Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)
  • Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)
  • Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)
  • Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)
  • Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)
  • Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)
  • Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)
  • Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)
  • Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)
  • Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)
  • William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)
  • Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)
  • Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)
  • Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

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