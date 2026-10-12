„Reghe mi-a zis asta”  Gigi Becali, detalii despre întâlnirea cu antrenorul FCSB. Subiectul principal: transferurile +25 foto
Foto: Imago și Raed Krishan. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Reghe mi-a zis asta” Gigi Becali, detalii despre întâlnirea cu antrenorul FCSB. Subiectul principal: transferurile

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 22:03
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 22:55
  • Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit ce discuție a avut cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani), după ce patronul FCSB a precizat că își dorește noi transferuri la echipă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși FCSB a învins-o sâmbătă pe Oțelul (1-0), Gigi Becali nu a fost mulțumit de jocul echipei și a anunțat că va mai aduce noi jucători în perioada de mercato de iarnă.

Mihai Stoica a explicat ulterior că Becali vrea să aducă 4 sau 5 fotbaliști noi la FCSB.

„Din prea multă bucurie”  Nicolescu despre scandările xenofobe ale dinamoviștilor cu Sepsi: „Au fost provocați”
Citește și
„Din prea multă bucurie” Nicolescu despre scandările xenofobe ale dinamoviștilor cu Sepsi: „Au fost provocați”
Citește mai mult
„Din prea multă bucurie”  Nicolescu despre scandările xenofobe ale dinamoviștilor cu Sepsi: „Au fost provocați”

Gigi Becali, întâlnire cu Reghecampf: „Are încredere în ei”

Gigi Becali a dezvăluit ce discuție a purtat cu Laurențiu Reghecampf. Antrenorul FCSB susține că nu va fi nevoie de noi transferuri la echipă.

„M-am întâlnit azi (n.r. - luni) cu Reghe și mi-a zis: «Patroane, nu e adevărat! Așteaptă și o să vezi. Până în iarnă tu zici că aduci 3-4-5 jucători. Eu normal ar trebui să zic da, că sunt antrenor, dar îți spun un singur lucru: că nu o să fie nevoie!».

Are încredere în ei, au potențial, dar nu au fost nici antrenați, au fost prea cocoloșiți: «Stai că își iau liber, după meci facem cantonament, facem recuperare, mâine primiți liber».

După aceea că «stai, domne, că fac nu știu ce, că fac recuperare». Nu! Recuperarea o faci antrenându-te! Multe chestii de genul ăsta, știi? Asta mi-a spus, să aștept ca să văd ce va fi”, a declarat Gigi Becali, citat de sport.ro.

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+25 Foto
labels.photo-gallery

FCSB a efectuat mai multe transferuri în această vară, printre care se numără Luca Stancu, Arnold Garita, Eddy Gnahore, Dylan Batubinsika, Ronny Labonne și Aymen Boutoutaou.

În septembrie, roș-albaștrii i-au mai adus pe Karlo Muhar, Meriton Korenica și Denis Drăguș.

Mihai Stoica, despre dorința lui Becali: „Vrea 4 sau 5 jucători”

Mihai Stoica a dezvăluit ce posturi va încerca FCSB să acopere.

„Gigi a zis că vrea să ia un număr 6 (n.r. - mijlocaș defensiv), un atacant lateral dreapta, unul stânga, un număr 10 (n.r. - mijlocaș ofensiv, coordonator de joc) și un atacant.

Deci vrea 4 sau 5 jucători. Asta, pe parcurs, vedem, pentru că eu am mare încredere în Meriton Korenica. Din 4-5 poate vor rămâne 3, chiar 2-3, deci rămâne de văzut.

Momentan asta gândește Gigi și asta vrea, pe pozițiile astea”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
gigi becali Laurentiu Reghecampf liga 1 transferuri fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:55
Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion
Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion
09:10
Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în galeria pasatorilor de elită din Superliga
Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în  galeria pasatorilor de elită din Superliga 
06:45
Dosarul Ianis Stoica FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
Dosarul Ianis Stoica  FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
23:49
„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4
„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Top stiri
Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Diverse
12.10
Cu ce se ocupă CSA Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Citește mai mult
Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB
Superliga
12.10
„Nu am întâlnit un astfel de caz” Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre situația lui Reghecampf la FCSB
Citește mai mult
„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Superliga
12.10
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Citește mai mult
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB
B365
12.10
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB
Citește mai mult
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share