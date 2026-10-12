„Reghe mi-a zis asta” Gigi Becali, detalii despre întâlnirea cu antrenorul FCSB. Subiectul principal: transferurile

Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit ce discuție a avut cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani), după ce patronul FCSB a precizat că își dorește noi transferuri la echipă.

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Deși FCSB a învins-o sâmbătă pe Oțelul (1-0), Gigi Becali nu a fost mulțumit de jocul echipei și a anunțat că va mai aduce noi jucători în perioada de mercato de iarnă.

Mihai Stoica a explicat ulterior că Becali vrea să aducă 4 sau 5 fotbaliști noi la FCSB.

Gigi Becali, întâlnire cu Reghecampf: „Are încredere în ei”

Gigi Becali a dezvăluit ce discuție a purtat cu Laurențiu Reghecampf. Antrenorul FCSB susține că nu va fi nevoie de noi transferuri la echipă.

„M-am întâlnit azi (n.r. - luni) cu Reghe și mi-a zis: «Patroane, nu e adevărat! Așteaptă și o să vezi. Până în iarnă tu zici că aduci 3-4-5 jucători. Eu normal ar trebui să zic da, că sunt antrenor, dar îți spun un singur lucru: că nu o să fie nevoie!».

Are încredere în ei, au potențial, dar nu au fost nici antrenați, au fost prea cocoloșiți: «Stai că își iau liber, după meci facem cantonament, facem recuperare, mâine primiți liber».

După aceea că «stai, domne, că fac nu știu ce, că fac recuperare». Nu! Recuperarea o faci antrenându-te! Multe chestii de genul ăsta, știi? Asta mi-a spus, să aștept ca să văd ce va fi”, a declarat Gigi Becali, citat de sport.ro.

FCSB a efectuat mai multe transferuri în această vară, printre care se numără Luca Stancu, Arnold Garita, Eddy Gnahore, Dylan Batubinsika, Ronny Labonne și Aymen Boutoutaou.

În septembrie, roș-albaștrii i-au mai adus pe Karlo Muhar, Meriton Korenica și Denis Drăguș.

Mihai Stoica, despre dorința lui Becali: „Vrea 4 sau 5 jucători”

Mihai Stoica a dezvăluit ce posturi va încerca FCSB să acopere.

„Gigi a zis că vrea să ia un număr 6 (n.r. - mijlocaș defensiv), un atacant lateral dreapta, unul stânga, un număr 10 (n.r. - mijlocaș ofensiv, coordonator de joc) și un atacant.

Deci vrea 4 sau 5 jucători. Asta, pe parcurs, vedem, pentru că eu am mare încredere în Meriton Korenica. Din 4-5 poate vor rămâne 3, chiar 2-3, deci rămâne de văzut.

Momentan asta gândește Gigi și asta vrea, pe pozițiile astea”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

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