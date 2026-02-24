Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, aplaudă decizia lui Radu Miruță, ministrul Apărării, de a micșora chiria pentru stadionul Steaua.

Inaugurată pe 7 iulie 2021, noua arenă din Ghencea a fost interzisă timp de mai bine de doi ani pentru FCSB.

Campioana a putut evolua abia pe 6 august 2023 într-un duel cu CFR Cluj, scor 1-0. Însă și atunci a făcut-o în condiții speciale. De la 26.500 de euro, chiria a fost majorată la 45.000!

MApN o atrage pe FCSB în Ghencea! Becali, convins de ministrul Apărării: „E o idee bună, da”

Radu Miruță, ministrul Apărării, a dezvăluit că „taxa anti-FCSB” va dispărea, după auditul de la clubul Steaua, iar chiria va fi redusă pentru ca arena să fie mai accesibilă.

„De câte ori s-a închiriat stadionul? Păi, nu prea s-a închiriat. Dar cât costă? Arena Națională, când se închiriază, costă 35.000 de euro. Ei puseseră taxă pe stadionul Ghencea de 45.000 de euro. Pentru a nu veni nimeni să-l închirieze”, a spus Radu Miruță la Antena 3.

Vestea l-a încântat pe Gigi Becali care a recunoscut că a evitat stadionul din cauza chiriei exagerate.

„De-aia nu l-am închiriat, era prea mare. Ei au făcut-o mare ca să nu-l închiriem noi, înțelegi? Ei au făcut prețul așa pentru noi, ca să nu fie închiriat. Dar acum, dacă e așa, e o idee bună. Băiat deștept ministrul, îi merge mintea la câte ceva”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Întrebat dacă ar fi interesat să evolueze în Ghencea pentru o chirie accesibilă, patronul FCSB a recunoscut: „E o idee bună. Era prea mare chiria, de-aia nici nu-l închiriam. Nu era doar 45.000, ajungea la 50-60.000 de euro chiria”.

Chiria pe cele 4 stadioane din București, pentru un singur meci

STADION PREȚ Steaua 45.000 Arena Națională 35.000 Arcul de Triumf 22.000 Rapid 12.000

În 2023 și 2024, stadionul Steaua a făcut profit

Cifrele financiare oficiale, făcute publice de MApN, pentru anii precedenți, arată că stadionul din Ghencea a realizat profit în doi dintre primii 4 ani de funcționare, după ce a fost inaugurat.

Pentru 2025 încă nu există date oficiale, însă a fost un an în care FCSB a disputat acolo 3 meciuri, iar FRF a organizat Supercupa României tot în Ghencea.

Cheltuielile și veniturile MApN cu stadionul Steaua

AN CHELTUIELI / VENITURI REZULTAT FINANCIAR 2021 350.000 / 235.000 -115.000 2022 1.450.000 / 265.000 -1.185.000 2023 400.000 / 650.000 +250.000 2024 355.000 / 835.000 +480.000

FCSB, 18 meciuri în Ghencea

De când a reușit să revină pe stadionul Steaua, campioana a disputat 16 partide din postura de gazdă. Pentru care a plătit cel puțin 720.000 de euro.

A înregistrat 7 victorii, 5 egaluri și 4 înfrângeri. Cele mai importante rezultate sunt Supercupele câștigate în ultimii doi ani, 3-0 cu Corvinul și 2-1 cu CFR Cluj, plus calificarea în faza principală din Europa League în urmă cu doi ani, după 1-0 cu LASK Linz (1-1 în tur).

