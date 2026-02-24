„Sunt un «câine» adevărat” George Pușcaș, după ce a semnat cu Dinamo: „Sunt pregătit să mă sacrific!” » Ce spune despre națională
Foto: Captură Instagram/Dinamo
Superliga

„Sunt un «câine» adevărat” George Pușcaș, după ce a semnat cu Dinamo: „Sunt pregătit să mă sacrific!” » Ce spune despre națională

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 16:18
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 16:18
  • George Pușcaș (29 de ani) a oferit primele declarații din postura de jucător al lui Dinamo.
  • Atacantul a semnat, astăzi, un contract valabil până în vara anului 2027 cu gruparea antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).

La noua sa echipă, atacantul va îmbrăca tricoul cu numărul 47, cel pe care l-a mai purtat la Bari și la Reading, dar care n-a mai fost ales până acum de niciun jucător care a evoluat pentru Dinamo.

„Vreau aur cu casca eroilor” Ucraineanul descalificat de la Jocurile Olimpice nu renunță la planul său » Ce spune despre război, Rusia, CIO și TAS. Acuzații grave!
Citește și
„Vreau aur cu casca eroilor” Ucraineanul descalificat de la Jocurile Olimpice nu renunță la planul său » Ce spune despre război, Rusia, CIO și TAS. Acuzații grave!
Citește mai mult
„Vreau aur cu casca eroilor” Ucraineanul descalificat de la Jocurile Olimpice nu renunță la planul său » Ce spune despre război, Rusia, CIO și TAS. Acuzații grave!

George Pușcaș: „Acum sunt un «câine» adevărat”

După ce a semnat contractul cu Dinamo, George Pușcaș a vorbit despre sentimentul pe care îl are acum la gruparea din „Ștefan cel Mare”, dar și despre cum au decurs negocierile cu noua sa echipă.

„E o echipă care mi-a dat un feeling (n.r. - sentiment) foarte plăcut când am ajuns la semnătură. Sunt chiar foarte bucuros și nu mă așteptam. E ceva în plus ce am simțit față de orice altă echipă pentru că vin în țara mea.

Eu n-am vorbit de bani cu Dinamo. Până acum câteva săptămâni eu n-am vorbit oficial cu cineva din conducere ca să se vrea ceva exact.

Nu a fost să fie în momentul respectiv. Cu siguranță eu mă uitam în afară (n.r. - la echipe din străinătate) și gândeam altceva și posibil conducerea avea alte obiective.

Le mulțumesc fanilor pentru mesajele de susținere pe care le primesc din partea lor, mi-am dat seamă că e o familie foarte mare, imensă, la această echipă.

Am simțit asta chiar dinainte să semnez și aș dori să le spun «No doubt», n-o să fie niciun dubiu că n-o să dau tot ce am mai bun și indiferent unde mă aflu. Acum sunt un «câine» adevărat, sunt la Dinamo București și sunt pregătit să mă sacrific”, a spus George Pușcaș la 48TV.

Pușcaș este al patrulea transfer oficializat de Dinamo în această iarnă, după cele ale lui Valentin Țicu, Ianis Tarbă și Matteo Duțu.

Atacantul ar putea debuta pentru Dinamo în meciul cu FC Argeș de duminică, de la ora 18:00, din etapa 29 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

900.000 de euro
este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

George Pușcaș, despre Zeljko Kopic: „Mi-a lăsat o impresie foarte bună”

Pușcaș a dezvăluit că a avut și o discuție cu Zeljko Kopic, înainte să semneze cu Dinamo.

„Am avut o conversație telefonică cu Mister (n.r. - Zeljko Kopic) și mi-a lăsat o impresie foarte bună. Chiar m-a făcut să înțeleg ce vreau eu în momentul ăsta.

I-am spus care e planul meu și dacă vin, vin cu inima deschisă aici și sunt disponibil din toate punctele de vedere la comanda dânsului să pot să îndeplinesc tot ce va cere de la mine”, a mai spus George Pușcaș.

Întrebat dacă se întoarce în România în speranța că va fi convocat din nou la echipa națională, Pușcaș a spus:

„Mă întorc în România, ăsta e primul obiectiv. Vreau să pot să ajut echipa asta și în momentul unde sunt ei acum (n.r. - locul 2 în clasament) să pot să dau o mână de ajutor în vestiar.

Dacă eu sunt bine aici și mă descurc, vine și echipa națională. În primul rând, vreau să ajut clubul acesta care îmi dă oportunitatea să joc în campionatul românesc și să mă reprezint pe mine ca român, pe fani și pe toată lumea care are încredere în mine”.

46 de selecții
a bifat George Pușcaș la naționala României. A înscris 11 goluri

Pușcaș, în topul salariilor de la Dinamo

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, George Pușcaș va încasa un salariu de 20.000 de euro pe lună la Dinamo, urmând să primească și un bonus de semnătură în valoare de 50.000 de euro.

În aceste condiții financiare, Pușcaș devine unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lotul „câinilor”, Dinamo economisind mare parte din această sumă după despărțirea de Stipe Perica, și el un fotbalist cu un salariu mare.

Citește și

Vin banii de la EHF Ce sume vor încasa cele trei reprezentante ale României din Liga Campionilor » Dinamo, peste CSM București
Handbal
15:18
Vin banii de la EHF Ce sume vor încasa cele trei reprezentante ale României din Liga Campionilor » Dinamo, peste CSM București
Citește mai mult
Vin banii de la EHF Ce sume vor încasa cele trei reprezentante ale României din Liga Campionilor » Dinamo, peste CSM București
„Nu există șanse să rămână” Zeljko Kopic, despre plecarea lui Kennedy Boateng: „Am fost foarte corecți cu el” + Ce spune despre Gnahore
Superliga
14:57
„Nu există șanse să rămână” Zeljko Kopic, despre plecarea lui Kennedy Boateng: „Am fost foarte corecți cu el” + Ce spune despre Gnahore
Citește mai mult
„Nu există șanse să rămână” Zeljko Kopic, despre plecarea lui Kennedy Boateng: „Am fost foarte corecți cu el” + Ce spune despre Gnahore

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
dinamo bucuresti transfer liga 1 george puscas
Știrile zilei din sport
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Liga 3
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Campionate
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Citește mai mult
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Superliga
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Citește mai mult
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Top stiri din sport
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 53 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share