„Sunt un «câine» adevărat” George Pușcaș, după ce a semnat cu Dinamo: „Sunt pregătit să mă sacrific!” » Ce spune despre națională

George Pușcaș (29 de ani) a oferit primele declarații din postura de jucător al lui Dinamo.

Atacantul a semnat, astăzi, un contract valabil până în vara anului 2027 cu gruparea antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).

La noua sa echipă, atacantul va îmbrăca tricoul cu numărul 47, cel pe care l-a mai purtat la Bari și la Reading, dar care n-a mai fost ales până acum de niciun jucător care a evoluat pentru Dinamo.

George Pușcaș: „Acum sunt un «câine» adevărat”

După ce a semnat contractul cu Dinamo, George Pușcaș a vorbit despre sentimentul pe care îl are acum la gruparea din „Ștefan cel Mare”, dar și despre cum au decurs negocierile cu noua sa echipă.

„E o echipă care mi-a dat un feeling (n.r. - sentiment) foarte plăcut când am ajuns la semnătură. Sunt chiar foarte bucuros și nu mă așteptam. E ceva în plus ce am simțit față de orice altă echipă pentru că vin în țara mea.

Eu n-am vorbit de bani cu Dinamo. Până acum câteva săptămâni eu n-am vorbit oficial cu cineva din conducere ca să se vrea ceva exact.

Nu a fost să fie în momentul respectiv. Cu siguranță eu mă uitam în afară (n.r. - la echipe din străinătate) și gândeam altceva și posibil conducerea avea alte obiective.

Le mulțumesc fanilor pentru mesajele de susținere pe care le primesc din partea lor, mi-am dat seamă că e o familie foarte mare, imensă, la această echipă.

Am simțit asta chiar dinainte să semnez și aș dori să le spun «No doubt», n-o să fie niciun dubiu că n-o să dau tot ce am mai bun și indiferent unde mă aflu. Acum sunt un «câine» adevărat, sunt la Dinamo București și sunt pregătit să mă sacrific”, a spus George Pușcaș la 48TV.

Pușcaș este al patrulea transfer oficializat de Dinamo în această iarnă, după cele ale lui Valentin Țicu, Ianis Tarbă și Matteo Duțu.

Atacantul ar putea debuta pentru Dinamo în meciul cu FC Argeș de duminică, de la ora 18:00, din etapa 29 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

900.000 de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

George Pușcaș, despre Zeljko Kopic: „ Mi-a lăsat o impresie foarte bună”

Pușcaș a dezvăluit că a avut și o discuție cu Zeljko Kopic, înainte să semneze cu Dinamo.

„Am avut o conversație telefonică cu Mister (n.r. - Zeljko Kopic) și mi-a lăsat o impresie foarte bună. Chiar m-a făcut să înțeleg ce vreau eu în momentul ăsta.

I-am spus care e planul meu și dacă vin, vin cu inima deschisă aici și sunt disponibil din toate punctele de vedere la comanda dânsului să pot să îndeplinesc tot ce va cere de la mine”, a mai spus George Pușcaș.

Întrebat dacă se întoarce în România în speranța că va fi convocat din nou la echipa națională, Pușcaș a spus:

„Mă întorc în România, ăsta e primul obiectiv. Vreau să pot să ajut echipa asta și în momentul unde sunt ei acum (n.r. - locul 2 în clasament) să pot să dau o mână de ajutor în vestiar.

Dacă eu sunt bine aici și mă descurc, vine și echipa națională. În primul rând, vreau să ajut clubul acesta care îmi dă oportunitatea să joc în campionatul românesc și să mă reprezint pe mine ca român, pe fani și pe toată lumea care are încredere în mine”.

46 de selecții a bifat George Pușcaș la naționala României. A înscris 11 goluri

Pușcaș, în topul salariilor de la Dinamo

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, George Pușcaș va încasa un salariu de 20.000 de euro pe lună la Dinamo, urmând să primească și un bonus de semnătură în valoare de 50.000 de euro.

În aceste condiții financiare, Pușcaș devine unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lotul „câinilor”, Dinamo economisind mare parte din această sumă după despărțirea de Stipe Perica, și el un fotbalist cu un salariu mare.

