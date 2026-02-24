39 de ani de la ceva strălucitor Succesul Stelei din Supercupa Europei, 1-0 cu Dinamo Kiev, e poate mai valoros decât cel din finala cu Barcelona, din 1986
Astăzi se împlinesc 39 de ani de când Steaua a câștigat Supercupa Europei FOTO Facebook/FCSB
Special

39 de ani de la ceva strălucitor Succesul Stelei din Supercupa Europei, 1-0 cu Dinamo Kiev, e poate mai valoros decât cel din finala cu Barcelona, din 1986

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 15:56
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 15:56
  • Astăzi, 24 februarie, dar în 1987, Steaua câștiga Supercupa Europei, reușind să bată o echipă fantastică la acel moment: campioana URSS și deținătoarea Cupei Cupelor
  • Victoria de la Monte Carlo e poate un succes mai mare decât finala CCE. Argumentele, în rândurile de mai jos

Momentul cel mai de vârf al fotbalului românesc all-time a fost seara de 7 mai 1986, când Steaua cucerea Cupa Campionilor Europeni, după seria loviturilor de departajare, câștigată în fața Barcelonei.

FCSB - Metaloglobus a bătut Rapid - Dinamo! Meciul campioanei cu ultima clasată, audiență cu 20% peste derby. Top 10 rating în 2026 e șocant
Citește și
FCSB - Metaloglobus a bătut Rapid - Dinamo! Meciul campioanei cu ultima clasată, audiență cu 20% peste derby. Top 10 rating în 2026 e șocant
Citește mai mult
FCSB - Metaloglobus a bătut Rapid - Dinamo! Meciul campioanei cu ultima clasată, audiență cu 20% peste derby. Top 10 rating în 2026 e șocant

La peste 9 luni de la acel joc, Steaua își mai trecea în cont un trofeu internațional: Supercupa Europei. 1-0 cu Dinamo Kiev, meci disputat la Monte Carlo, fix acum 39 de ani, pe 24 februarie 1987. Autorul golului: Hagi, din lovitură liberă, în finalul primei reprize.

Evident că nu se compară, ca greutate, Cupa Campionilor, precursoarea Champions League din zilele noastre, cu Supercupa Europei. Totuși, acel succes reușit de roș-albaștri în seara zilei de 24 februarie 87, e poate mai valoros decât chiar finala CCE.

Argumentul e că în Supercupă, Steaua a învins, chiar în cele 90 de minute, o trupă formidabilă a celei de-a doua jumătăți a anilor 80. Dinamo Kiev era o echipă cu fotbaliști de mare valoare, nimeni alta decât deținătoarea la zi a Cupei Cupelor, dar și campioana en-titre din URSS.

VIDEO. Golul marcat de Gheorghe Hagi în Supercupa Europei 

Mai mult, Dinamo Kiev a dat la echipa națională mai mult de jumătate din lotul cu care naționala Uniunii Sovietice a mers la Campionatul Mondial din Mexic 1986 și, apoi, la Europeanul din Germania 1988.

Steaua, pregătită de Anghel Iordănescu, cu Hagi în echipă, la primul său meci oficial în tricoul roș-albastru, după transferul de la Sportul, bătea o formație care avea în componență inclusiv Balonul de Aur la acel moment.

Argumentele pentru care Dinamo Kiev, adversara Stelei, era atunci o mega echipă:

  • Era campioana la zi a URSS-ului
  • Câștigase Cupa Cupelor în 1985-1986, după un parcurs uluitor. A reușit o medie e aproape 3 goluri pe meci în cele 9 jocuri disputate în Cupa Cupelor. A marcat:
  • 5 goluri în dubla cu Utrecht
  • 5 goluri în dubla cu Universitatea Craiova
  • 9 goluri în dubla cu Rapid Viena
  • 4 goluri în dubla cu Dukla Praga
  • 3 goluri în finala cu Atletico Madrid
  • În sezonul 1986-1987, la jumătatea căruia a jucat cu Steaua în Supercupă, a avut un parcurs remarcabil în Cupa Campionilor, unde a ajuns până în semifinale, eliminată acolo de viitoarea câștigătoare a trofeului, FC Porto. 
  • La doar câteva săptămâni după meciul cu Steaua, a jucat cu Beșiktaș în sferturile Cupei Campionilor Europeni, dubla terminându-se cu scorul general de 7-0 pentru Dinamo Kiev
  • 10 dintre cei 11 titulari pe care Dinamo Kiev i-a avut cu Steaua au fost în lotul URSS la World Cup 1986, unde naționala sovietică a câștigat o grupă din care a mai făcut parte și Franța, fiind eliminată dramatic de Belgia, în prelungiri, în optimile de finală
  • Printre titulari s-a aflat și Igor Belanov, care câștigase Balonul de Aur cu doar o lună înainte, pentru anul 1986. El a devansat două nume gigantice: Gary Lineker și Emilio Butragueno
  • Mai mult, Dinamo Kiev l-a avut și pe Zavarov, locul 6 în clasamentul Balonul de Aur 1986. Comparativ, dintre jucătorii Barcelonei care se aflau în lot în sezonul 1985-1986, nici unul n-a prins primele 25 de poziții. Duckadam a fost pe locul 8
  • Din echipa lui Dinamo Kiev, nu mai puțin de 11 jucători au participat apoi la Campionatul European 1988, unde URSS a câștigat o grupă cu Olanda, Anglia și Irlanda, a eliminat Italia în semifinale și a disputat finala cu Olanda, în fața căreia a pierdut, după ce în faza grupelor o bătuse. 
  • Antrenorul lui Dinamo Kiev era marele Valeri Lobanovski. La acel moment, el avea 47 de ani și deja avea în palmares 18 trofee, între care două 3 internaționale: două Cupa Cupelor și o Supercupă a Europei

Steaua, la ora Supercupei Europei, a avut o echipă de start mai bună decât cea din finala Cupei Campionilor Europeni.

A apărat Stângaciu, în locul lui Duckadam, accidentat, iar la mijloc au fost Tudorel Stoica, suspendat cu Barcelona și Gică Hagi, proaspăt adus de la Sportul. Ei au intrat în locul lui Balint și Majearu, care au evoluat pe parcurs împotriva lui Dinamo Kiev.

Antrenor principal a fost Iordănescu, care în toamna lui 1986 l-a înlocuit pe Ienei, plecat să preia banca tehnică a echipei naționale.

Primul „11” al Stelei în Supercupa Europei:

  • Stângaciu - Iovan, Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu - L. Bălan, T. Stoica, Boloni, Hagi - Lăcătuș, Pițurcă
  • Au mai jucat: Balint și Majearu
  • Antrenor: Anghel Iordănescu

Primul „11” al lui Dinamo Kiev în Supercupa Europei:

  • Chanov - Bal, Demianenko, Kuznețov, Baltacha - Rats, Iakovenko, Yevtușenko, Zavarov - Belanov, Blokhin
  • Au mai jucat: Mihailichenko și Morozov
  • Antrenor: Valeri Lobanovski

Citește și

„Nu știu dacă merităm” Mihai Stoica, despre șansele FCSB la play-off: „Calculele sunt simple” + Mesaj pentru Charalambous și Pintilii
Superliga
12:11
„Nu știu dacă merităm” Mihai Stoica, despre șansele FCSB la play-off: „Calculele sunt simple” + Mesaj pentru Charalambous și Pintilii
Citește mai mult
„Nu știu dacă merităm” Mihai Stoica, despre șansele FCSB la play-off: „Calculele sunt simple” + Mesaj pentru Charalambous și Pintilii
Ofri Arad îl contrazice pe Becali! VIDEO. Ce a spus noul jucător al FCSB despre arbitra Iuliana Demetrescu » Șeful lui a jignit-o după meci
Superliga
10:32
Ofri Arad îl contrazice pe Becali! VIDEO. Ce a spus noul jucător al FCSB despre arbitra Iuliana Demetrescu » Șeful lui a jignit-o după meci
Citește mai mult
Ofri Arad îl contrazice pe Becali! VIDEO. Ce a spus noul jucător al FCSB despre arbitra Iuliana Demetrescu » Șeful lui a jignit-o după meci

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
steaua bucuresti Supercupa Europei Dinamo Kiev gica hagi
Știrile zilei din sport
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Liga 3
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Campionate
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Citește mai mult
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Superliga
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Citește mai mult
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Top stiri din sport
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 53 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share