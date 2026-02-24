39 de ani de la ceva strălucitor Succesul Stelei din Supercupa Europei, 1-0 cu Dinamo Kiev, e poate mai valoros decât cel din finala cu Barcelona, din 1986

Astăzi, 24 februarie, dar în 1987, Steaua câștiga Supercupa Europei, reușind să bată o echipă fantastică la acel moment: campioana URSS și deținătoarea Cupei Cupelor

Victoria de la Monte Carlo e poate un succes mai mare decât finala CCE. Argumentele, în rândurile de mai jos

Momentul cel mai de vârf al fotbalului românesc all-time a fost seara de 7 mai 1986, când Steaua cucerea Cupa Campionilor Europeni, după seria loviturilor de departajare, câștigată în fața Barcelonei.

La peste 9 luni de la acel joc, Steaua își mai trecea în cont un trofeu internațional: Supercupa Europei. 1-0 cu Dinamo Kiev, meci disputat la Monte Carlo, fix acum 39 de ani, pe 24 februarie 1987. Autorul golului: Hagi, din lovitură liberă, în finalul primei reprize.

Evident că nu se compară, ca greutate, Cupa Campionilor, precursoarea Champions League din zilele noastre, cu Supercupa Europei. Totuși, acel succes reușit de roș-albaștri în seara zilei de 24 februarie 87, e poate mai valoros decât chiar finala CCE.

Argumentul e că în Supercupă, Steaua a învins, chiar în cele 90 de minute, o trupă formidabilă a celei de-a doua jumătăți a anilor 80. Dinamo Kiev era o echipă cu fotbaliști de mare valoare, nimeni alta decât deținătoarea la zi a Cupei Cupelor, dar și campioana en-titre din URSS.

VIDEO. Golul marcat de Gheorghe Hagi în Supercupa Europei

Mai mult, Dinamo Kiev a dat la echipa națională mai mult de jumătate din lotul cu care naționala Uniunii Sovietice a mers la Campionatul Mondial din Mexic 1986 și, apoi, la Europeanul din Germania 1988.

Steaua, pregătită de Anghel Iordănescu, cu Hagi în echipă, la primul său meci oficial în tricoul roș-albastru, după transferul de la Sportul, bătea o formație care avea în componență inclusiv Balonul de Aur la acel moment.

Argumentele pentru care Dinamo Kiev, adversara Stelei, era atunci o mega echipă:

Era campioana la zi a URSS-ului

Câștigase Cupa Cupelor în 1985-1986, după un parcurs uluitor. A reușit o medie e aproape 3 goluri pe meci în cele 9 jocuri disputate în Cupa Cupelor. A marcat:

5 goluri în dubla cu Utrecht

5 goluri în dubla cu Universitatea Craiova

9 goluri în dubla cu Rapid Viena

4 goluri în dubla cu Dukla Praga

3 goluri în finala cu Atletico Madrid

În sezonul 1986-1987, la jumătatea căruia a jucat cu Steaua în Supercupă, a avut un parcurs remarcabil în Cupa Campionilor, unde a ajuns până în semifinale, eliminată acolo de viitoarea câștigătoare a trofeului, FC Porto.

La doar câteva săptămâni după meciul cu Steaua, a jucat cu Beșiktaș în sferturile Cupei Campionilor Europeni, dubla terminându-se cu scorul general de 7-0 pentru Dinamo Kiev

10 dintre cei 11 titulari pe care Dinamo Kiev i-a avut cu Steaua au fost în lotul URSS la World Cup 1986, unde naționala sovietică a câștigat o grupă din care a mai făcut parte și Franța, fiind eliminată dramatic de Belgia, în prelungiri, în optimile de finală

Printre titulari s-a aflat și Igor Belanov, care câștigase Balonul de Aur cu doar o lună înainte, pentru anul 1986. El a devansat două nume gigantice: Gary Lineker și Emilio Butragueno

Mai mult, Dinamo Kiev l-a avut și pe Zavarov, locul 6 în clasamentul Balonul de Aur 1986. Comparativ, dintre jucătorii Barcelonei care se aflau în lot în sezonul 1985-1986, nici unul n-a prins primele 25 de poziții. Duckadam a fost pe locul 8

Din echipa lui Dinamo Kiev, nu mai puțin de 11 jucători au participat apoi la Campionatul European 1988, unde URSS a câștigat o grupă cu Olanda, Anglia și Irlanda, a eliminat Italia în semifinale și a disputat finala cu Olanda, în fața căreia a pierdut, după ce în faza grupelor o bătuse.

Antrenorul lui Dinamo Kiev era marele Valeri Lobanovski. La acel moment, el avea 47 de ani și deja avea în palmares 18 trofee, între care două 3 internaționale: două Cupa Cupelor și o Supercupă a Europei

Steaua, la ora Supercupei Europei, a avut o echipă de start mai bună decât cea din finala Cupei Campionilor Europeni.

A apărat Stângaciu, în locul lui Duckadam, accidentat, iar la mijloc au fost Tudorel Stoica, suspendat cu Barcelona și Gică Hagi, proaspăt adus de la Sportul. Ei au intrat în locul lui Balint și Majearu, care au evoluat pe parcurs împotriva lui Dinamo Kiev.

Antrenor principal a fost Iordănescu, care în toamna lui 1986 l-a înlocuit pe Ienei, plecat să preia banca tehnică a echipei naționale.

Primul „11” al Stelei în Supercupa Europei:

Stângaciu - Iovan, Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu - L. Bălan, T. Stoica, Boloni, Hagi - Lăcătuș, Pițurcă

Au mai jucat: Balint și Majearu

Antrenor: Anghel Iordănescu

Primul „11” al lui Dinamo Kiev în Supercupa Europei:

Chanov - Bal, Demianenko, Kuznețov, Baltacha - Rats, Iakovenko, Yevtușenko, Zavarov - Belanov, Blokhin

Au mai jucat: Mihailichenko și Morozov

Antrenor: Valeri Lobanovski

