Nu l-au lăsat să vorbească! Valentin Crețu a refuzat să ofere declarații după Dinamo - FCSB 2-1! De ce ar fi luat această decizie

DINAMO - FCSB 2-1. Solicitat de presă, Valentin Crețu (37 de ani) a refuzat să vină la interviuri la finalul derby-ului.

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Crețu s-a aflat în centrul unui scandal care a afectat FCSB în ultima perioadă. Experimentatul jucător a avut un conflict cu Garita la antrenamente și a fost, inițial, exclus din lotul roș-albaștrilor.

DINAMO - FCSB 2-1 . Valentin Crețu n-a refuzat să vorbească la finalul meciului

Crețu a fost reprimit la intervenția lui Gigi Becali, iar patronul a afirmat că fundașul dreapta a cerut să-i fie mărit salariul cu 5.000 de euro, pentru a trece mai ușor peste conflict și considerând că merită 15.000 de euro lunar, din moment ce este titular.

Veteranul roș-albaștrilor a început meciul cu Dinamo pe teren și a fost înlocuit în minutul 61 cu Luca Stancu.

La finalul partidei, jurnaliștii i-au cerut lui Crețu să ofere declarații, însă acesta a refuzat. Ar fi procedat astfel la cererea conducerii clubului, care dorește să stingă controversele din jurul fotbalistului, scrie digisport.ro.

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