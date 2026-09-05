Nu l-au lăsat să vorbească! Valentin Crețu a refuzat să ofere declarații după Dinamo - FCSB 2-1! De ce ar fi luat această decizie

- DINAMO - FCSB 2-1. Solicitat de presă, Valentin Crețu (37 de ani) a refuzat să vină la interviuri la finalul derby-ului.
Crețu s-a aflat în centrul unui scandal care a afectat FCSB în ultima perioadă. Experimentatul jucător a avut un conflict cu Garita la antrenamente și a fost, inițial, exclus din lotul roș-albaștrilor.
DINAMO - FCSB 2-1. Valentin Crețu n-a refuzat să vorbească la finalul meciului
Crețu a fost reprimit la intervenția lui Gigi Becali, iar patronul a afirmat că fundașul dreapta a cerut să-i fie mărit salariul cu 5.000 de euro, pentru a trece mai ușor peste conflict și considerând că merită 15.000 de euro lunar, din moment ce este titular.
Veteranul roș-albaștrilor a început meciul cu Dinamo pe teren și a fost înlocuit în minutul 61 cu Luca Stancu.
La finalul partidei, jurnaliștii i-au cerut lui Crețu să ofere declarații, însă acesta a refuzat. Ar fi procedat astfel la cererea conducerii clubului, care dorește să stingă controversele din jurul fotbalistului, scrie digisport.ro.