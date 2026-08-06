Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a afirmat că ar investi milioane de euro în transferuri, însă este blocat de Mihai Stoica (61 de ani).

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Becali a vorbit despre relația pe care o are cu Mihai Stoica la FCSB și a dezvăluit rolul pe care acesta îl are în campania de transferuri.

Gigi Becali, despre Mihai Stoica „Ține la banii mei și la clubul ăsta de parcă ar fi chiar al lui”

Patronul de la FCSB susține că președinte CA este omul care îl temperează de fiecare dată când este tentat să investească sume importante, având mereu în vedere echilibrul financiar al clubului.

„Hai să spun ce face Mihai Stoica. El nu știe, acum aude ce spun eu. E ca un frate pentru mine. Ține la banii mei și la clubul ăsta de parcă ar fi chiar al lui.

Și atunci el blochează... Nu că blochează, dar nu vrea să cheltuie, să arunce cu banii. Apreciez lucrul ăsta. E prima dată când o spun. Dacă ar fi după mine, hai să băgăm acum 10 milioane.

Apoi el spune: «Băi, Gigi, stai că noi băgăm, dar suntem siguri?». Și mă ponderează. Mă enervez și zic: «Băi, Mihai, nu mai suport să fie ăla în fața mea!», nu mai dau nume.

El îmi spune: «Băi, Gigi, n-ai făcut cu bani mulți niciodată. Hai să încercăm să vedem». Mă liniștește, că mie îmi vine nebunia să dau 3-4 milioane pe jucător” a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Transferurile efectuate de FCSB în această vară:

Ronny Labonne (28 de ani, fundaș dreapta) - de la SM Caen, pentru 100.000 de euro

Eddy Gnahore (32 de ani, mijlocaș defensiv) - de la Dinamo, liber de contract

Aymen Boutoutaou (25 de ani, extremă dreapta) - de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro

Luca Stancu (21 de ani, fundaș lateral) - de la Hermannstadt

Dylan Batubinsika (30 de ani, fundaș central) - de la AE Larisa, liber de contract

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