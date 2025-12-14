Gigi Becali (67 de ani) a transmis că a încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi în ultima vreme și nu a reușit să dea de fostul antrenor al Universității Craiova.

Rădoi a colaborat ca antrenor cu Becali în 2015, când a condus-o pe FCSB timp de 5 luni.

Plecat în urmă cu o lună de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi nu a anunțat ce va face în viitorul apropiat.

Gigi Becali nu reușește să dea de Mirel Rădoi: „ I-am dat 100 de telefoane”

Becali spune că a încercat să ia legătura cu fostul tehnician pentru a-l ajuta cu sfaturi la FCSB.

„Nu-mi răspunde Mirel. I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde! Bine, eu i-am dat ca să mă mai consult cu el, să-i mai dau două-trei lecții de antrenor (n.r. - ironic). Nu răspunde! Știu eu de ce nu răspunde?

Eu mă mai consult, mai vorbesc și cu Șumudică, și cu toți. Le dau lecții pentru că eu sunt antrenor bătrân”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik, potrivit digisport.ro.

Mirel Rădoi a pregătit FCSB între iulie și noiembrie 2015, apoi s-a aflat pe banca naționalei U21, dar și a naționalei mari, după care a ajuns la comanda Craiovei, în 2022.

După o perioadă de doi ani în care a bifat câteva experiențe în Golf, Rădoi a ajuns din nou pe banca oltenilor în ianuarie 2025, unde a petrecut aproximativ 10 luni.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport