Superliga

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 18:41
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 19:23
  • Marius Niculae (44 de ani) a fost invitatul special al lui Dinamo la meciul cu Metaloglobus, ultimul joc disputat de „câini” pe Arena Națională în acest an.

Cu aproximativ zece minute înainte de startul întâlnirii, fostul mare atacant dinamovist a fost chemat pe gazon, unde a apărut purtând un tricou negru special.

Pe partea din față a acestuia era imprimată scenografia afișată de Peluza „Cătălin Hîldan” la meciul cu FCSB de etapa trecută, scor 0-0, disputat tot pe Arena Națională.

Coregrafia îl avea în centru pe coordonatorul loturilor de juniori ale naționalei în timp ce saluta galeria lui Dinamo, însoțită de banner-ul: „Un mesaj de sărbători”. Aluzie la injuriile la adresa Stelei pe care ultrașii le scandează în timpul salutului.

Dinamo - Metaloglobus. Moment special cu Marius Niculae. Foto - Iosif Popescu (3).jpg
Dinamo - Metaloglobus. Moment special cu Marius Niculae. Foto - Iosif Popescu (3).jpg

Dinamo - Metaloglobus. Moment special cu Marius Niculae. Foto - Iosif Popescu (1).jpg Dinamo - Metaloglobus. Moment special cu Marius Niculae. Foto - Iosif Popescu (2).jpg Dinamo - Metaloglobus. Moment special cu Marius Niculae. Foto - Iosif Popescu (3).jpg Dinamo - Metaloglobus. Moment special cu Marius Niculae. Foto - Iosif Popescu (4).jpg Dinamo - Metaloglobus. Moment special cu Marius Niculae. Foto - Iosif Popescu (5).jpg
Momentul imortalizat în scenografie a fost repetat în această seară de Marius Niculae după ce a fost prezentat de crainicul lui Dinamo, Ștefan Știucă.

Marius Niculae dinamo metaloglobus galerie scenografie
