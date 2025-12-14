Marius Niculae (44 de ani) a fost invitatul special al lui Dinamo la meciul cu Metaloglobus, ultimul joc disputat de „câini” pe Arena Națională în acest an.

Cu aproximativ zece minute înainte de startul întâlnirii, fostul mare atacant dinamovist a fost chemat pe gazon, unde a apărut purtând un tricou negru special.

Marius Niculae, față în față cu galeria lui Dinamo, după ce i s-a dedicat scenografia din Derby de România

Pe partea din față a acestuia era imprimată scenografia afișată de Peluza „Cătălin Hîldan” la meciul cu FCSB de etapa trecută, scor 0-0, disputat tot pe Arena Națională.

Coregrafia îl avea în centru pe coordonatorul loturilor de juniori ale naționalei în timp ce saluta galeria lui Dinamo, însoțită de banner-ul: „Un mesaj de sărbători”. Aluzie la injuriile la adresa Stelei pe care ultrașii le scandează în timpul salutului.

Momentul imortalizat în scenografie a fost repetat în această seară de Marius Niculae după ce a fost prezentat de crainicul lui Dinamo, Ștefan Știucă.

