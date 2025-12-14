Germania - Norvegia 20-23 Scandinavele sunt campioane mondiale pentru a cincea oară în istorie!

Norvegia a învins Germania, scor 23-20 în marea finală a Campionatului Mondial de handbal feminin 2025.

Franța a câștigat medalia de bronz, după ce a învins-o în finala mică pe Olanda, 33-31, într-un meci care a avut nevoie de prelungiri.

Norvegia a cucerit al cincilea trofeu mondial, după cele din 1999, 2011, 2015 și 2021.

Norvegia este noua campioană mondială la handbal feminin

După o primă repriză în care Germania a pus numeroase probleme și a fost în avantaj majoritatea timpului, scandinavele au ieșit mult mai montate de la cabine, iar experiența și-a spus cuvântul.

Norvegia a preluat conducerea chiar la primul atac al reprizei secunde, iar până la final nu a mai cedat avantajul, în ciuda eforturilor nemțoaicelor de a alerga după egalare.

România a încheiat turneul final pe locul 9.

Germania - Norvegia 20-23

Min. 60 - Final de meci. Norvegia învinge, 23-20 și câștigă pentru a cincea oară Cupa Mondială.

Min.59 - Scorul se strânge, dar Germania are nevoie de o minune (20-22).

Min.58 - Norvegia este la doar două minute de a obține al cincelea titlu mondial (19-21).

Min.52 - Nemțoaicele au reușit pentru scurt timp să revină pe tabelă, dar Norvegia își arată din nou forța, iar diferența de un gol se păstrează (18-19).

Min.45 - Germania aleargă disperată după egalare, dar cele două defensive continuă să-și facă datoria cu brio. (16-17)

Min.33 - Norvegia a ieșit mult mai montată de la cabine, iar pentru prima dată în acest meci se distanțează la o diferență de trei goluri (12-15).

Min.31 - Se reia ultimul act. Oaspetele au primul atac și reușesc să înscrie (11-12).

Min.30 - Final de primă repriză. Norvegia egalează la ultima fază, după o aruncare din propriul teren. De menționat că poarta Germaniei era goală, în urma unei eliminări primite în urmă cu câteva secunde. (11-11).

Min.27 - Mork transformă un nou șapte metri și este din nou egalitate pe tabelă (10-10).

Min.25 - Jocul este destul de echilibrat se marchează destul de puțin, dar Germania continuă să joace excelent și trece din nou în față (10-9).

Min.16 - Lunde reușește o paradă senzațională, iar oaspele acestui duel reușesc să restabilească egalitatea (8-8)

Min.13 - Germania ratează în mai multe rânduri șansa să mai pună un gol între ea și Norvegia (8-6).

Min.8 - Smits înscrie pe contraatac, iar Germania se distanțează pentru prima dată la două goluri (6-4).

Min.5 - Cele două echipe merg cap la cap (4-4).

Min.2 - Mork egalează după o aruncare de la 7 metri (1-1)

Min.1 - A început marea finală de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Germania are primul atac, iar Antl fructifică (1-0).

Germania și Norvegia se întâlnesc în finala Campionatului Mondial 2025

Germania va lupta pentru al doilea titlu mondial din palmares. A mai câștigat competiția în 1993 și a mai obținut alte trei medalii de bronz (1965, 1997, 2007).

În drumul spre ultimul act, Germania a trecut de Islanda (32-25), Uruguay (38-12), Serbia (31-20), Insulele Feroe (36-26), Muntenegru (36-18), Spania (29-25), Brazilia (30-23) și campioana mondială en-titre Franța (29-23).

De cealaltă parte, Norvegia dorește să răzbune finala pierdută din ediția precedentă, împotriva Franței (28-31) și să câștige al cincilea trofeu mondial, după cele din 1999, 2011, 2015 și 2021.

Scandinavele au avut, de asmenea, numai victorii, însă diferențele de scor au fost mai mari: Coreea de Sud (34-19), Kazahstan (41-16), Angola (31-19), Suedia (39-26), Cehia (37-14), Brazilia (33-14), Muntenegru (32-23), Olanda (35-25).

Acesta va fi al șaptelea duel direct între Germania și Norvegia la Mondiale. Cinci dintre confruntări au fost câștigate de către scandinave.

Cred că a fi într-o altă finală înseamnă mult, de aceea venim aici, să fim mereu în vârful ierarhiei, și pentru mine, atâta timp cât echipa este atât de bună, nu mă voi opri, mai ales că vin jucătoare noi, flămânde după trofee. De asemenea, avem experiență și am arătat că suntem o echipă bună. Nora Mork, jucătoare Norvegia

Indiferent de naționala care va pune mâna pe trofeul Campionatului Mondial, aceasta va realiza performanța de a câștiga competiția cu un record perfect.

Acest lucru s-a mai întâmplat de trei ori în istorie. Rusia a bifat performanța, în 2001 și 2005, iar Franța a reușit performanța la ediția precedentă.

