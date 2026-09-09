„Becali nu are răbdare” Victor Pițurcă, acid la adresa FCSB: „Va începe iar cu milioanele…” » Critică și noile transferuri

Victor Pițurcă (70 de ani) a trimis mai multe „săgeți” înspre FCSB și Gigi Becali în legătură cu situația actuală de la club.

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Fostul selecționer a vorbit despre antrenorul Marius Baciu, dar și pe tema noilor transferuri realizate de patronul de la FCSB, despre care nu este atât de încrezător că vor aduce succesul dorit.

Victor Pițurcă: „Știm cu toții ce se întâmplă cu majoritatea antrenorilor la FCSB”

„Nu pot să vorbesc de Baciu, pentru că Baciu mi-a fost cu jucător. Pe la tineret, pe la... L-am avut și la Steaua ca jucător.

Dar știm cu toții ce se întâmplă cu majoritatea antenorilor care vin la FCSB. Dacă tu, ca antenor, faci lucrul ăsta și îți face patronul echipa și jucătorii, asta spune totul. Nu mai e nevoie să vorbim.

Sigur că jucătorii știu lucrul ăsta, iar tu, ca antrenor, nu mai ești respectat cum ar trebui să fii. Jucătorii nu se mai pregătesc la nivelul la care trebuie să se pregătească la antrenament și se merge mai mult pe întâmplări, pe un joc la întâmplare.

Cum FCSB are un lot bun spre foarte bun, în comparație cu alte loturi ale echipelor din România, sigur că se întâmplă să mai câștige campionatul și să mai joace și în cupele europene”, a spus Pițurcă, la Digi Sport.

Victor Pițurcă: „Becali nu are răbdare. Va începe iar cu milioanele”

Cât despre mutările Drăguș, Muhar și Korenica, fostul tehnician a transmis:

„Gândiți-vă că Muhar... Eu nu l-am văzut să facă un joc foarte bun la CFR de pe vremea lui Dan (n.r. - Petrescu), care avea un joc din ăsta de luptă, iar el juca în echipa aia.

Gândiți-vă că el a plecat în Arabia Saudită, a fost primit imediat acolo, dar n-a prea putut juca. De când a venit la CFR, nu l-am văzut.

Korenica poate fi un transfer bun, dar depinde foarte mult de antrenor, cum îl integrează, pe ce post joacă, ce tactică adoptă.

Iar Drăguș, despre care eu zic că e cel mai valoros dintre cei trei, poate ajuta echipa, dar trebuie ajutat și el, atenție! Că el a făcut meciuri bune când a venit la echipa națională, dar n-a jucat mult timp. N-are meciuri în picioare, nu va fi ușor, trebuie ajutat.

Dacă trec trei, patru, cinci, șapte etape sau se întâmplă ceva... începe cu milioanele, că el a dat milioane. Gigi Becali nu are răbdare. Becali știe ce are el în mintea lui. Că a luat un bulgăre de aur și din bulgărele ăsta de aur va face cinci tone de aur.

El crede că o să-i omoare Dragoș acum, că dă două goluri pe meci și așa mai departe... Poate o să joace bine băiatul, nu știu”, a mai spus Pițurcă.

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