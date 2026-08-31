„Eu stau să mă cert cu femeile?” Gigi Becali, remarcă deplasată după declarațiile făcute de soția lui Vali Crețu +38 foto
Gigi Becali. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Superliga

„Eu stau să mă cert cu femeile?” Gigi Becali, remarcă deplasată după declarațiile făcute de soția lui Vali Crețu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 12:34
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a oferit o nouă remarcă deplasată în momentul în care a fost întrebat despre declarațiile Mădălinei Crețu, soția lui Valentin Crețu.
  • Soția fotbalistului a intervenit după ce Becali a anunțat că fundașul dreapta nu va mai evolua pentru echipa lui Marius Baciu.
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Mădălina Crețu spusese că fotbalistul nu va renunța la niciun ban și că nu va accepta rezilierea contractului în orice condiții, după conflictul în care au fost implicați el și Mihai Stoica.

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Gigi Becali, remarcă misogină după declarațiile soției lui Crețu: „Eu stau să mă cert cu femeile?”

După eșecul cu UTA Arad, scor 1-3, Becali a spus că Valentin Crețu își va primi banii din contract. Când a fost întrebat despre declarațiile soției fotbalistului, patronul FCSB a răspuns printr-o remarcă deplasată.

„Ce mă interesează pe mine ce-a zis nevasta lui? Eu stau să mă cert cu femeile, să răspund la femei?

Nu i-am propus să renunțe la vreun ban. Nu există să nu primească banii pe care a semnat.

Pot să îl oblig pe el (n.r. - să rezilieze contractul)? Dreptatea e la el”, a spus Becali la Prima Sport.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Ce s-ar fi întâmplat la scandalul cu Tănase și Crețu

Totul ar fi pornit la antrenamentul de joi. Potrivit informațiilor publicate de gsp.ro, Florin Tănase ar fi ieșit de la ședința de pregătire după ce s-ar fi supărat pe anumite remarci făcute de Lucian Filip, „secundul” lui Marius Baciu.

Căpitanul ar fi decis să părăsească antrenamentul, fără alte cuvinte. Gestul său i-ar fi deranjat pe mai mulți dintre jucătorii străini, care au început să vocifereze.

Valentin Crețu ar fi reacționat și i-ar fi cerut lui Filip să intervină: „Uite ce fac ăștia! Se suie pe noi, împotriva căpitanului. Nu faci nimic?!”.

Antrenamentul a continuat, iar tensiunile aveau să izbucnească din nou spre finalul ședinței.

Crețu, conflict cu MM Stoica: „Pleacă, că te bat!”

La finalul antrenamentului a urmat o „miuță”, câștigată de echipa lui Crețu. Arnold Garita, aflat în formația adversă, l-ar fi șicanat pe fundaș, moment în care veteranul i-ar fi reproșat atacantului că a reacționat când Tănase a plecat la vestiare.

În acel moment ar fi intervenit Mihai Stoica, prezent la ședința de pregătire: „Vezi că vorbești cam mult, Crețule!”.

Crețu nu s-ar fi lăsat intimidat și a răspuns: „Cum vorbesc?”. Discuția ar fi degenerat rapid.

  • MM: Cine ești tu să vorbești așa mult?!
  • Crețu: Eu am făcut ceva pentru echipa asta, cum să nu pot să vorbesc?
  • MM: Crețule, pleacă, că te bat!

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