Scandalul FCSB se complică Soția lui Vali Crețu, acuzații grave: „Când ești amenințat cu bătaia de managerul echipei…”

Mădălina Crețu, soția fotbalistului Valentin Crețu (37 de ani) , a lansat acuzații grave la adresa lui Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

, a lansat acuzații grave la adresa lui Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Aceasta susține că „managerul echipei” l-a amenințat cu bătaia pe fundaș și că s-au încercat mai multe metode pentru a forța plecarea fotbalistului de la FCSB.

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Tensiunile au luat amploare la FCSB! Inițial, Valentin Crețu a fost exclus din lot pentru meciul cu UTA Arad din motive de indisciplină.

Ulterior, Gigi Becali a anunțat că fundașul dreapta nu va mai evolua pentru formația lui Marius Baciu, în aceeași situație fiind și căpitanul Florin Tănase.

Acuzații grave la adresa lui Mihai Stoica: „Când ești amenințat cu bătaia de managerul echipei...”

În contextul scandalului de la FCSB, Mădălina Crețu a intervenit și i-a luat apărarea soțului ei, susținând că FCSB a încercat de mai multe ori să scape de Vali Crețu.

Mai mult, aceasta a precizat că „managerul echipei”, Mihai Stoica, l-a amenințat cu bătaia pe Crețu.

„Vali și-a impus respectul în vestiar, dar mai ales pe teren prin atitudine, muncă, devotament și perseverență, niciodată prin alte metode! A fost și va fi întotdeauna OMUL care a jucat cu suflet pentru această echipă, de aceea tribuna îi strigă mereu numele ori de câte ori Vali este pe teren!

Să știți că Vali a făcut nenumărate compromisuri în toți acești ani la FCSB doar ca să-și îndeplinească visul alături de cea mai iubită echipă din România. În acest moment, nu pot să nu-i iau apărarea soțului meu și să vă spun că cele întâmplate la FCSB nu au legătură cu sportul și cu performanța!

S-au încercat tot felul de metode ca Vali să fie îndepărtat de la echipă (contract pe 6 luni), dar ultima le întrece pe toate! În momentul în care ești amenințat cu bătaia de către managerul echipei (n.r. - Mihai Stoica), nu îți mai dorești decât să renunți la tot ceea ce a însemnat FCSB!

Știu că nu îți place dar îți mulțumesc pentru răbdarea și puterea ta de a merge mai departe ori de câte ori ai fost pus în dificultate! Ești ceea ce ești pentru toți suporterii și mai ales pentru familia noastră! Capul sus!”, a notat soția fotbalistului pe Instagram.

Becali susține că Vali Crețu a avut un conflict cu Garita

Duminică, Becali a anunțat rezilierea contractului lui Valentin Crețu și a dezvăluit că fundașul a avut un conflict cu Arnold Garita, noul atacant de la FCSB.

„Indisciplină. De ce credeți că i-am făcut contractul doar pe o jumătate de an? Eu i-am zis: «Pentru că tu vociferezi!” Iar el: «Nu, nea Gigi, că sunt cuminte». Apoi i-am zis: «Tu și la antrenamente faci numai cutare, înjuri, strigi, urli». Și s-a luat de străini. Omul ăla vine să mănânce o pâine într-o țară străină. Că e din Africa, de unde e, mănâncă o pâine.

Păi, vii, tu Crețule, marele fotbalist cu bla bla bla. Și ești tu vreun mare puternic. Că de îi dădea Garita o palmă îl făcea una cu pământul. S-a dat la Garita el. Că ce, că «du-te, bă în China!’. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice.

După aceea m-a sunat el pe mine, că «nea Gigi!» (…) «Gata, la revedere!» La echipa mea nu există scandal! Prea multe s-au întâmplat. «Că MM așa, că MM așa». Cine ascultă de MM, stă la echipă. Nu ascultă de MM, nu stă! MM e pus de împărat acolo! El este stăpân, că l-a pus împăratul Becali! Cine nu ascultă de el, la revedere”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Valentin Crețu este unul dintre cei mai vechi jucători de la FCSB. Apărătorul a fost transferat în 2019 de la Gaz Metan Mediaș.

100.000 de euro este cota de piață a lui Valentin Crețu, conform Transfermarkt

De atunci, Crețu a devenit un jucător de bază în angrenajul roș-albaștrilor. A jucat 252 de meciuri pentru FCSB, reușind să înscrie un gol și să ofere 22 de pase decisive.

Gigi Becali a mai anunțat că și căpitanul Florin Tănase va pleca de la FCSB, urmând să semneze cu Omonia Nicosia, campioana Ciprului.

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