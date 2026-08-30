Scandalul FCSB se complică Soția lui Vali Crețu, acuzații grave: „Când ești amenințat cu bătaia de managerul echipei…” +4 foto
Foto: Sport Pictures și Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

Scandalul FCSB se complică Soția lui Vali Crețu, acuzații grave: „Când ești amenințat cu bătaia de managerul echipei…”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 16:36
  • Mădălina Crețu, soția fotbalistului Valentin Crețu (37 de ani), a lansat acuzații grave la adresa lui Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.
  • Aceasta susține că „managerul echipei” l-a amenințat cu bătaia pe fundaș și că s-au încercat mai multe metode pentru a forța plecarea fotbalistului de la FCSB.
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Tensiunile au luat amploare la FCSB! Inițial, Valentin Crețu a fost exclus din lot pentru meciul cu UTA Arad din motive de indisciplină.

Ulterior, Gigi Becali a anunțat că fundașul dreapta nu va mai evolua pentru formația lui Marius Baciu, în aceeași situație fiind și căpitanul Florin Tănase.

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Acuzații grave la adresa lui Mihai Stoica: „Când ești amenințat cu bătaia de managerul echipei...”

În contextul scandalului de la FCSB, Mădălina Crețu a intervenit și i-a luat apărarea soțului ei, susținând că FCSB a încercat de mai multe ori să scape de Vali Crețu.

Mai mult, aceasta a precizat că „managerul echipei”, Mihai Stoica, l-a amenințat cu bătaia pe Crețu.

„Vali și-a impus respectul în vestiar, dar mai ales pe teren prin atitudine, muncă, devotament și perseverență, niciodată prin alte metode! A fost și va fi întotdeauna OMUL care a jucat cu suflet pentru această echipă, de aceea tribuna îi strigă mereu numele ori de câte ori Vali este pe teren!

Să știți că Vali a făcut nenumărate compromisuri în toți acești ani la FCSB doar ca să-și îndeplinească visul alături de cea mai iubită echipă din România. În acest moment, nu pot să nu-i iau apărarea soțului meu și să vă spun că cele întâmplate la FCSB nu au legătură cu sportul și cu performanța!

S-au încercat tot felul de metode ca Vali să fie îndepărtat de la echipă (contract pe 6 luni), dar ultima le întrece pe toate! În momentul în care ești amenințat cu bătaia de către managerul echipei (n.r. - Mihai Stoica), nu îți mai dorești decât să renunți la tot ceea ce a însemnat FCSB!

Știu că nu îți place dar îți mulțumesc pentru răbdarea și puterea ta de a merge mai departe ori de câte ori ai fost pus în dificultate! Ești ceea ce ești pentru toți suporterii și mai ales pentru familia noastră! Capul sus!”, a notat soția fotbalistului pe Instagram.

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Soția lui Vali Crețu, acuzații grave la adresa lui Mihai Stoica FOTO Instagram Soția lui Vali Crețu, acuzații grave la adresa lui Mihai Stoica FOTO Instagram Soția lui Vali Crețu, acuzații grave la adresa lui Mihai Stoica FOTO Instagram Soția lui Vali Crețu, acuzații grave la adresa lui Mihai Stoica FOTO Instagram
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Becali susține că Vali Crețu a avut un conflict cu Garita

Duminică, Becali a anunțat rezilierea contractului lui Valentin Crețu și a dezvăluit că fundașul a avut un conflict cu Arnold Garita, noul atacant de la FCSB.

„Indisciplină. De ce credeți că i-am făcut contractul doar pe o jumătate de an? Eu i-am zis: «Pentru că tu vociferezi!” Iar el: «Nu, nea Gigi, că sunt cuminte». Apoi i-am zis: «Tu și la antrenamente faci numai cutare, înjuri, strigi, urli». Și s-a luat de străini. Omul ăla vine să mănânce o pâine într-o țară străină. Că e din Africa, de unde e, mănâncă o pâine.

Păi, vii, tu Crețule, marele fotbalist cu bla bla bla. Și ești tu vreun mare puternic. Că de îi dădea Garita o palmă îl făcea una cu pământul. S-a dat la Garita el. Că ce, că «du-te, bă în China!’. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice.

După aceea m-a sunat el pe mine, că «nea Gigi!» (…) «Gata, la revedere!» La echipa mea nu există scandal! Prea multe s-au întâmplat. «Că MM așa, că MM așa». Cine ascultă de MM, stă la echipă. Nu ascultă de MM, nu stă! MM e pus de împărat acolo! El este stăpân, că l-a pus împăratul Becali! Cine nu ascultă de el, la revedere”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Valentin Crețu este unul dintre cei mai vechi jucători de la FCSB. Apărătorul a fost transferat în 2019 de la Gaz Metan Mediaș.

100.000 de euro
este cota de piață a lui Valentin Crețu, conform Transfermarkt

De atunci, Crețu a devenit un jucător de bază în angrenajul roș-albaștrilor. A jucat 252 de meciuri pentru FCSB, reușind să înscrie un gol și să ofere 22 de pase decisive.

Gigi Becali a mai anunțat că și căpitanul Florin Tănase va pleca de la FCSB, urmând să semneze cu Omonia Nicosia, campioana Ciprului.

CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

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