Giovanni Leoni (18 ani), jucător dorit de Cristi Chivu (44 de ani) la Inter, s-ar fi înțeles cu Liverpool, a anunțat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în mercato.

Giovanni Leoni a fost unul dintre jucătorii preferați ai lui Cristi Chivu, în scurta perioadă petrecută de tehnicianul român pe banca celor de la Parma.

Ajuns la Inter, în această vară, Chivu și-a exprimat dorința de a-l transfera pe fundașul italian în vârstă de 18 ani, pe „Giuseppe Meazza”. Se pare însă că planurile acestuia au fost date peste cap.

Giovanni Leoni s-ar fi înțeles cu Liverpool

Într-o postare pe rețelele de socializare, jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Leoni ar fi ajuns la un acord cu Liverpool, campioana en-titre din Anglia.

Totodată, „cormoranii” sunt aproape să bată palma și cu Marc Guehi (23 de ani). Stoperul englez a fost titular pentru Crystal Palce, în Supercupa Angliei, câștigată de de trupa lui Oliver Glasner, chiar în fața celor de la Liverpool.

🚨 Liverpool have agreed personal terms with Marc Guehi! Giovanni Leoni is also keen on the move.



Negotiations underway with Palace for fee around £35m as total package, deal could be done soon.#LFC work on both Guehi and Leoni, NOT alternative as revealed today. pic.twitter.com/iOLOgatnd1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

18 milioane de euro este cota lui Giovanni Leoni, în timp ce Marc Guehi valorează 45 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.ro

Cele mai importante transferuri făcute de Liverpool în sezonul 2025-2026 :

Florian Wirtz (22 de ani) – mijlocaș ofensiv, transferat de la Bayer Leverkusen pentru 125 de milioane €

(22 de ani) – mijlocaș ofensiv, transferat de la Bayer Leverkusen pentru Hugo Ekitike (23 de ani) – atacant, transferat de la Eintracht Frankfurt pentru 80 de milioane €

(23 de ani) – atacant, transferat de la Eintracht Frankfurt pentru Milos Kerkez (21 de ani) – fundaș stânga, transferat de la Bournemouth pentru 47 de milioane €

(21 de ani) – fundaș stânga, transferat de la Bournemouth pentru Jeremie Frimpong (24 de ani) – fundaș dreapta, transferat de la Bayer Leverkusen pentru 40 de milioane €

128 de goluri a marcat Liverpool sub comanda lui Arne Slot, în cele 57 de meciuri disputate, perioadă în care a încasat 64 de goluri

