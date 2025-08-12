- Giovanni Leoni (18 ani), jucător dorit de Cristi Chivu (44 de ani) la Inter, s-ar fi înțeles cu Liverpool, a anunțat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în mercato.
Giovanni Leoni a fost unul dintre jucătorii preferați ai lui Cristi Chivu, în scurta perioadă petrecută de tehnicianul român pe banca celor de la Parma.
Ajuns la Inter, în această vară, Chivu și-a exprimat dorința de a-l transfera pe fundașul italian în vârstă de 18 ani, pe „Giuseppe Meazza”. Se pare însă că planurile acestuia au fost date peste cap.
Giovanni Leoni s-ar fi înțeles cu Liverpool
Într-o postare pe rețelele de socializare, jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Leoni ar fi ajuns la un acord cu Liverpool, campioana en-titre din Anglia.
Totodată, „cormoranii” sunt aproape să bată palma și cu Marc Guehi (23 de ani). Stoperul englez a fost titular pentru Crystal Palce, în Supercupa Angliei, câștigată de de trupa lui Oliver Glasner, chiar în fața celor de la Liverpool.
Cele mai importante transferuri făcute de Liverpool în sezonul 2025-2026:
- Florian Wirtz (22 de ani) – mijlocaș ofensiv, transferat de la Bayer Leverkusen pentru 125 de milioane €
- Hugo Ekitike (23 de ani) – atacant, transferat de la Eintracht Frankfurt pentru 80 de milioane €
- Milos Kerkez (21 de ani) – fundaș stânga, transferat de la Bournemouth pentru 47 de milioane €
- Jeremie Frimpong (24 de ani) – fundaș dreapta, transferat de la Bayer Leverkusen pentru 40 de milioane €