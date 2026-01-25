Rizespor – Alanyaspor 1–1. Valentin Mihăilă (25 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) au influențat decisiv duelul din etapa #19 din campionatul Turciei.

Mihăilă a marcat pentru Rizespor, iar Hagi a furnizat un assist pentru Alanyaspor.

Prima repriză s-a încheiat 0–0, însă soarta meciului s-a schimbat după introducerea pe teren a românilor, în cea de-a doua repriză.

Rizespor - Alanyaspor 1-1 . Mihăilă și Ianis Hagi, luptă strânsă în Turcia

Mihăilă a fost introdus în minutul 61, în locul lui Loide Augusto. În minutul 72, a intrat și Hagi la Alanyaspor, înlocuindu-l pe Efecan Karaca.

Mihăilă a deschis scorul în minutul 80, după o acțiune pe flancul stâng: a avansat până la marginea careului și l-a învins pe Taskiran cu un șut plasat.

A fost al doilea gol în Superlig și al treilea per total de la transferul la Rizespor.

Alanyaspor a restabilit egalitatea în minutul 89. Ianis Hagi a trimis un șut puternic de la distanță, iar Steve Mounie, plecat de la limita ofsaidului, a reușit să devieze balonul în plasă.

Ianis Hagi are în prezent două goluri și două pase decisive în 14 meciuri din campionatul Turciei.

Alanyaspor ocupă locul 10, cu 22 de puncte, în timp ce Rizespor se află pe poziția 12, cu 19 puncte.

Pentru echipa lui Mihăilă urmează meciul cu Başakşehir, pe 31 ianuarie, în timp ce formația lui Hagi o va înfrunta pe Eyupspor, penultima clasată, tot pe 31.

