„Rayo moare aici” Președintele echipei lui Rațiu vrea o schimbare » Nici jucătorii nu mai suportă: „E o rușine” +11 foto
Rayo Vallecano. Foto: Imago
„Rayo moare aici” Președintele echipei lui Rațiu vrea o schimbare » Nici jucătorii nu mai suportă: „E o rușine”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 17:57
  • Președintele lui Rayo Vallecano, Raul Martin Presa (49 de ani), își dorește ca echipa din Vallecas să părăsească actualul stadion.
  • Discuția vine pe fondul nemulțumirilor jucătorilor, care s-au plâns de starea gazonului de pe Estadio de Vallecas.

Jucătorii, atât de la Rayo, cât și de la echipele adverse, s-au plâns în repetate rânduri de condițiile de pe stadion, iar discuțiile au reizbucnit acum, după înfrângerea cu Osasuna, scor 1–3.

Președintele lui Rayo Vallecano: „Dacă echipa rămâne aici, moare”

„Stadionul poate să rămână aici, dacă asta se dorește, la fel cum a rămas vechiul Luis Sitjar. Dar ori mergem pe un stadion adaptat fotbalului modern, care să ne permită să generăm venituri, ori, dacă Rayo rămâne aici, clubul moare.

Rayo ar fi condamnat să iasă din fotbalul profesionist, unde sunt 42 de echipe, iar noi, alături de Getafe, suntem două mici «minuni», pentru că jucăm cu un handicap enorm față de restul.

Se vede clar dacă ne uităm la cele trei formații promovate anul acesta (n.r. - Elche, Oviedo și Levante): au 30.000 de spectatori, zone VIP, hospitality, acces foarte bun... Ori ajungem și noi la același nivel de generare a veniturilor, ori vom dispărea”, a declarat președintele clubului, conform marca.com.

O spun cât se poate de clar și îmi susțin poziția: nu pentru că ne-am dori să plecăm, pentru că eu iubesc acest stadion, dar ori facem ceea ce trebuie făcut, ori viitorul este incert. Nu trebuie să ne lăsăm orbiți de un trecut strălucit; trebuie să construim un Rayo care să poată rămâne în Europa. Nu cred că acest stadion mai reprezintă imaginea Madridului. Ne e, sincer, puțin rușine Raul Martin Presa

Președinta Comunității Madridului, Isabel Diaz Ayuso, a spus că stadionul va fi renovat, ceea ce e în contradicție cu dorința președintelui clubului.

Jucătorii au fost la fel de vocali în privința stării gazonului.

  • Pep Chavarria: „Terenul este o rușine, frate. Nu putem juca aici”
  • Alvaro Garcia: „Gazonul nu este nici măcar de nivel regional. Dăm totul pentru club, pentru tricou, și nu primim nici măcar un strop de ajutor”
  • Ilias Akhomach: „Este o realitate. Nu o spun doar eu, o spun toate echipele care au jucat aici. Terenul este prost și pentru noi, și pentru ei. Trebuie să strângem din dinți”

Pe parcursul meciului s-a văzut clar cum alunecările jucătorilor au fragmentat jocul. Într-una dintre faze, Ilias Akhomach și-a pierdut echilibrul înainte de a prelua mingea și, din frustrare, a lovit gazonul cu piciorul.

Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga
Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga

Galerie foto (11 imagini)

Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga
+11 Foto
Nici adversarii nu au trecut cu vederea problema. Alessio Lisci, antrenorul celor de la Osasuna, a vorbit despre problemă.

Nu pot folosi cuvinte dure, pentru că nu sunt de la Rayo, dar gazonul era foarte prost. Ne așteptam să fie rău, dar nu chiar atât de rău, și a trebuit să schimbăm câteva lucruri înainte să înceapă meciul. A fost rău pentru ambele echipe, sincer, iar în prima repriză ne-a fost greu să jucăm Rayo este o echipă mare, bine antrenată, și merită un teren mai bun, ca să putem vedea fotbalul lor, care este foarte frumos Alessio Lisci

