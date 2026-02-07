Metz - Gloria Bistrița 29-26 Al patrulea eșec consecutiv pentru în Liga Campionilor. Cum arată clasamentul

Metz - Gloria Bistrița 29-26. O nou înfrângere pentru ardelence în Liga Campionilor, care a ieșit matematic din lupta pentru calificarea directă în sferturi.

Bistrița a avut un tur excelent în grupa A a Ligii Campionilor EHF, însă nu a reușit să mai înregistreze niciun succes după reluarea sezonului, în 2026.

Metz - Gloria Bistrița 29-26 . Al patrulea eșec consecutiv în Liga Campionilor

Bistrița a reușit să conducă doar în startul meciului și apoi încă o dată pe parcursul primei reprize, fără să reușească să se desprindă la mai mult de un gol.

Campioana Franței a controlat în permanență jocul și n-a cedat pe final, când Gloria tăiase diferența la un gol, 25-26.

Româncele rămân pe locul 4 și sunt deja calificate în optimi.

Vamos, cu 7 goluri, și Bouktit, cu 4, au fost cele mai bune marcatoare pentru Metz, în timp ce So Delgado, cu 7 reușite, și Nusser, cu 4, au înscris cel mai mult pentru Gloria Bistriţa.

Ultimele două partide rămase din faza grupelor:

15 februarie: Gloria Bistrița - DVSC Schaeffler

22 februarie: Storhamar - Gloria Bistrița

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor

Echipa Meciuri Golaveraj Puncte 1. Gyor 12 366:280 22 2. Metz 12 351:288 20 3. Esbjerg 12 364:321 17 4. Gloria Bistrița 12 328:345 12 5. DVSC Schaeffler 12 316:343 10 6. BVB Dortmund 12 312:348 8 7. Storhamar 12 282:310 4 8. Buducnost 12 267:351 3

*Locurile 1–2: calificare directă în sferturile de finală. Locurile 3–6: calificare în faza optimilor de finală

