Metz - Gloria Bistrița 29-26 Al patrulea eșec consecutiv pentru în Liga Campionilor. Cum arată clasamentul

- Metz - Gloria Bistrița 29-26. O nou înfrângere pentru ardelence în Liga Campionilor, care a ieșit matematic din lupta pentru calificarea directă în sferturi.
Bistrița a avut un tur excelent în grupa A a Ligii Campionilor EHF, însă nu a reușit să mai înregistreze niciun succes după reluarea sezonului, în 2026.
Metz - Gloria Bistrița 29-26. Al patrulea eșec consecutiv în Liga Campionilor
Bistrița a reușit să conducă doar în startul meciului și apoi încă o dată pe parcursul primei reprize, fără să reușească să se desprindă la mai mult de un gol.
Campioana Franței a controlat în permanență jocul și n-a cedat pe final, când Gloria tăiase diferența la un gol, 25-26.
Româncele rămân pe locul 4 și sunt deja calificate în optimi.
Vamos, cu 7 goluri, și Bouktit, cu 4, au fost cele mai bune marcatoare pentru Metz, în timp ce So Delgado, cu 7 reușite, și Nusser, cu 4, au înscris cel mai mult pentru Gloria Bistriţa.
Ultimele două partide rămase din faza grupelor:
- 15 februarie: Gloria Bistrița - DVSC Schaeffler
- 22 februarie: Storhamar - Gloria Bistrița
Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor
|Echipa
|Meciuri
|Golaveraj
|Puncte
|1. Gyor
|12
|366:280
|22
|2. Metz
|12
|351:288
|20
|3. Esbjerg
|12
|364:321
|17
|4. Gloria Bistrița
|12
|328:345
|12
|5. DVSC Schaeffler
|12
|316:343
|10
|6. BVB Dortmund
|12
|312:348
|8
|7. Storhamar
|12
|282:310
|4
|8. Buducnost
|12
|267:351
|3
*Locurile 1–2: calificare directă în sferturile de finală. Locurile 3–6: calificare în faza optimilor de finală