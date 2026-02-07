„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat” +22 foto
Andrei Cordea/ Foto: sportpictures.eu
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.02.2026, ora 23:14
alt-text Actualizat: 07.02.2026, ora 23:14
  • CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul gazdelor, a vorbit despre scandalul cu Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, de la finalul partidei.

Cordea susține că a fost înjurat de Dan Nistor (37 de ani), pe care l-ar fi înjurat și el.

Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Andrei Cordea: „Nistor m-a înjurat de familie

Confictul verbal a avut loc în preajma băncii de rezervă a celor de la U Cluj, acolo unde se afla și Cristiano Bergodi, tehnicianul oaspeților, care a sărit la Cordea după fluierul final.

Cordea a ținut să își ceară scuze față de antrenorul italian și susține că nu i s-a adresat în niciun moment.

„Înainte de toate, dacă tot suntem bărbați, să rămână pe teren ce s-a întâmplat. Nistor e un jucător matur, cu experiență, lucrurile astea nu ar trebui să le vorbim la televizor.

Cât despre Cristiano Bergodi, dacă dânsul crede că l-am înjurat sau că am avut vreo treabă cu el, se înșală. Nu am avut absolut nicio problemă cu el. La faza din corner, în care era implicat și Chipciu, Nistor se afla pe banca de rezerve. A venit spre mine și m-a înjurat fără niciun motiv.

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (13).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (13).jpg

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
Am căzut, nu mi s-a acordat fault, iar el m-a înjurat de familie. L-am înjurat înapoi în timp ce mă îndreptam spre teren acesta este adevărul.

Am arătat spre bancă, dar nu către antrenor. Ce treabă aș fi putut avea eu cu Cristiano Bergodi? Chiar nu înțeleg de ce, după meci, a venit direct la mine.

Într-adevăr, am arătat spre bancă, însă nu către el, pentru că nu am avut nicio problemă cu dânsul. Sincer, vreau să-mi cer scuze în fața lui dacă a crezut că gesturile mele i-au fost adresate. Are o vârstă și nu mi-aș permite niciodată să-l înjur, mai ales că nu aș avea niciun motiv să fac asta.

Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar nu știu pentru ce am fost eliminat. M-am dus la arbitru și mi-a spus să plec. Chiar nu a fost cu atenție.

M-au și amenințat deja. Le înțeleg frustrarea, dar m-au amenințat că o să mă prindă pe stradă, chiar și prietenii mei”, a declarat Cordea la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

Eroare imensă la derby-ul Clujului FOTO. Macalou, cadou incredibil pentru Camora! Căpitanul CFR-ului a marcat spectaculos
Eroare imensă la derby-ul Clujului FOTO. Macalou, cadou incredibil pentru Camora! Căpitanul CFR-ului a marcat spectaculos
Eroare imensă la derby-ul Clujului FOTO. Macalou, cadou incredibil pentru Camora! Căpitanul CFR-ului a marcat spectaculos
A luat foc Clujul VIDEO+FOTO.  Atmosferă electrizantă la derby-ul  CFR - U
A luat foc Clujul VIDEO+FOTO. Atmosferă electrizantă la derby-ul CFR - U
A luat foc Clujul VIDEO+FOTO.  Atmosferă electrizantă la derby-ul  CFR - U

Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Dan Udrea În apărarea „diavolului" Bergodi!
Dan Udrea În apărarea „diavolului” Bergodi!
Dan Udrea În apărarea „diavolului” Bergodi!
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!"  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!” Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!”  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!" Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!"
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!”
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!”
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg" CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta"
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj! Ce le-a spus jucătorilor + de la ce ar fi pornit scandalul în care i-a lovit pe Cordea și Muhar
Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj! Ce le-a spus jucătorilor + de la ce ar fi pornit scandalul în care i-a lovit pe Cordea și Muhar
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu
Bernadette Szocs, vicecampioană Românca, învinsă în finala Top 16 Europa » Nu a avut nicio șansă în meciul pentru trofeu
Bernadette Szocs, vicecampioană Românca, învinsă în finala Top 16 Europa » Nu a avut nicio șansă în meciul pentru trofeu
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!"

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss"

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic 
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic 
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE  
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE  
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de  sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de  sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren

Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
