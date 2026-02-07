„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul gazdelor, a vorbit despre scandalul cu Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, de la finalul partidei.

Cordea susține că a fost înjurat de Dan Nistor (37 de ani), pe care l-ar fi înjurat și el.

CFR Cluj - U Cluj 3-2 . Andrei Cordea: „Nistor m-a înjurat de familie”

Confictul verbal a avut loc în preajma băncii de rezervă a celor de la U Cluj, acolo unde se afla și Cristiano Bergodi, tehnicianul oaspeților, care a sărit la Cordea după fluierul final.

Cordea a ținut să își ceară scuze față de antrenorul italian și susține că nu i s-a adresat în niciun moment.

„Înainte de toate, dacă tot suntem bărbați, să rămână pe teren ce s-a întâmplat. Nistor e un jucător matur, cu experiență, lucrurile astea nu ar trebui să le vorbim la televizor.

Cât despre Cristiano Bergodi, dacă dânsul crede că l-am înjurat sau că am avut vreo treabă cu el, se înșală. Nu am avut absolut nicio problemă cu el. La faza din corner, în care era implicat și Chipciu, Nistor se afla pe banca de rezerve. A venit spre mine și m-a înjurat fără niciun motiv.

Am căzut, nu mi s-a acordat fault, iar el m-a înjurat de familie. L-am înjurat înapoi în timp ce mă îndreptam spre teren acesta este adevărul.

Am arătat spre bancă, dar nu către antrenor. Ce treabă aș fi putut avea eu cu Cristiano Bergodi? Chiar nu înțeleg de ce, după meci, a venit direct la mine.

Într-adevăr, am arătat spre bancă, însă nu către el, pentru că nu am avut nicio problemă cu dânsul. Sincer, vreau să-mi cer scuze în fața lui dacă a crezut că gesturile mele i-au fost adresate. Are o vârstă și nu mi-aș permite niciodată să-l înjur, mai ales că nu aș avea niciun motiv să fac asta.

Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar nu știu pentru ce am fost eliminat. M-am dus la arbitru și mi-a spus să plec. Chiar nu a fost cu atenție.

M-au și amenințat deja. Le înțeleg frustrarea, dar m-au amenințat că o să mă prindă pe stradă, chiar și prietenii mei”, a declarat Cordea la Digi Sport.

