Gloria Bistrița, o nouă victorie VIDEO: A revenit spectaculos cu Podravka, pentru al treilea succes consecutiv  din Liga Campionilor

Gloria Bistrița a învins Podravka, scor 33-29, în etapa #7 din Liga Campionilor la handbal feminin.

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Campioana României a făcut un nou pas important pentru calificarea în fazele superioare din Liga Campionilor.

Gloria Bistrița, victorie și cu Podravka

Prima repriză a duelului din TeraPlast Arena a fost extrem de echilibrată, cele două echipe succedându-se la conducere. La pauză, Podravka avea avantaj minim pe tabelă, scor 15-14.

Croatele au reușit să se distanțeze la +3 în startul reprizei secunde (18-15). Împinsă din spate de o sală plină până la refuz, formația pregătită de Carlos Viver a reușit să revină spectaculos și să preia controlul jocului.

Momentul decisiv al partidei s-a produs la scorul de 23-23, când Gloria a marcat 8 goluri consecutive fără să primească vreunul.

S-a terminat 33-29, iar Bistrița a obținut a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor. Campioana României are 10 puncte, după primele 7 etape, cu 3 mai puține decât Metz și Gyor.

Cele mai bune marcatoare ale Gloriei au fost Simao, cu 7 goluri, Reichert, cu 6, respectiv So Delgado și Ostase, fiecare cu câte 5 reușite.

Pentru gruparea condusă de Carlos Viver urmează un nou meci cu Podravka, de această dată în Croația. Partida este programată sâmbăta viitoare, de la ora 19:00. Ulterior, competiția se va întrerupe până în ianuarie 2027.

Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Metz 7 13 2 Gyor 7 13 3 Gloria Bistrița 7 10 4 Storhamar 7 8 5 Odense 7 5 6 Podravka 7 4 7 NFH 7 3 8 Blomberg 7 0

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