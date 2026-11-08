Gloria Bistrița, o nouă victorie VIDEO: A revenit spectaculos cu Podravka, pentru al treilea succes consecutiv  din Liga Campionilor

- Gloria Bistrița a învins Podravka, scor 33-29, în etapa #7 din Liga Campionilor la handbal feminin.
Campioana României a făcut un nou pas important pentru calificarea în fazele superioare din Liga Campionilor.
Gloria Bistrița, victorie și cu Podravka
Prima repriză a duelului din TeraPlast Arena a fost extrem de echilibrată, cele două echipe succedându-se la conducere. La pauză, Podravka avea avantaj minim pe tabelă, scor 15-14.
Croatele au reușit să se distanțeze la +3 în startul reprizei secunde (18-15). Împinsă din spate de o sală plină până la refuz, formația pregătită de Carlos Viver a reușit să revină spectaculos și să preia controlul jocului.
Momentul decisiv al partidei s-a produs la scorul de 23-23, când Gloria a marcat 8 goluri consecutive fără să primească vreunul.
S-a terminat 33-29, iar Bistrița a obținut a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor. Campioana României are 10 puncte, după primele 7 etape, cu 3 mai puține decât Metz și Gyor.
- Cele mai bune marcatoare ale Gloriei au fost Simao, cu 7 goluri, Reichert, cu 6, respectiv So Delgado și Ostase, fiecare cu câte 5 reușite.
Pentru gruparea condusă de Carlos Viver urmează un nou meci cu Podravka, de această dată în Croația. Partida este programată sâmbăta viitoare, de la ora 19:00. Ulterior, competiția se va întrerupe până în ianuarie 2027.
Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:
|Poziţie
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Metz
|7
|13
|2
|Gyor
|7
|13
|3
|Gloria Bistrița
|7
|10
|4
|Storhamar
|7
|8
|5
|Odense
|7
|5
|6
|Podravka
|7
|4
|7
|NFH
|7
|3
|8
|Blomberg
|7
|0