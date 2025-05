„50% șanse să ne retragem”  Primarul din Buzău a vorbit despre ce va urma la Gloria, după retrogradarea în Liga 2

Constantin Toma (66 de ani), primarul municipiului Buzău, a vorbit despre ce va urma la Gloria, după retrogradarea în liga secundă.

Gloria Buzău a retrogradat după un singur sezon petrecut în primul eșalon al României.

Constantin Toma, despre ce va urma la Gloria Buzău: „Sunt 50% șanse să ne retragem”

Edilul din Buzău a vorbit despre ce va urma la Gloria, după ce echipa a avut un parcurs lamentabil în prima ligă și a retrogradat în eșalonul secund.

„După cele două victorii cu Sepsi și Hermannstadt, vă mărturisesc că nu ne așteptam să retrogradăm în liga a doua. Acum, după ceea ce s-a întâmplat, decizia nu este numai la noi!

Mai este și Consiliul Județean, plus doi asociați privați implicați la club. Primăria contribuie cu 40%, iar Consiliul Județean are tot 40% în acest proiect. Din ce știu, clubul are licență și pentru Superliga, iar o decizie în privința Gloriei va fi luată cât de curând.

Sunt șanse 50% să ne retragem, ținând cont de avertismentul pe care ni l-a dat domnul Isărescu, în privința deficitelor enorme.

Sportul trebuie să fie o prioritate, dar trebuie asigurată funcționarea orașului și luate măsuri ca atare”, a declarat Constantin Toma pentru prosport.ro.

Primarul din Buzău, despre a doua echipă a orașului, Metalul Buzău: „Va continua activitatea”

Constantin Toma a vorbit și despre ce va urma la Metalul Buzău, formație ce evoluează de asemenea în Liga 2.

„Metalul Buzău a făcut o figură frumoasă și va continua cu siguranță activitatea”, a mai adăugat Toma.

Echipa buzoiană a terminat pe poziția a doua grupa A a play-out-ului ligii secunde, după Corvinul Hunedoara.

