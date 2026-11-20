Înotătorul român Paul Georgescu (47 de ani) a fost inclus în International Marathon Swimming Hall of Fame (IMSHOF), în semn de recunoaștere pentru rezultatele obținute și contribuția sa la dezvoltarea înotului în ape deschise pe distanțe lungi.

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„Paul Georgescu a devenit primul și singurul român din istoria inotului in ape deschise inclus în International Marathon Swimming Hall of Fame (IMSHOF), una dintre cele mai prestigioase structuri internaționale care recunosc performanța și contribuția la dezvoltarea

înotului în ape deschise pe distanţe lungi” se arată într-un comunicat.

Paul Georgescu, inclus în în International Marathon Swimming Hall of Fame

Paul Georgescu a oferit și o primă reacție:

„Sunt onorat şi recunoscător pentru că numele meu, și implicit al României, intră într-o galerie atât de selectă. Le mulțumesc oficialilor IMSHOF, tuturor celor care m-au

susţinut, familiei, prietenilor, colegilor și-mi doresc ca tot mai mulți înotători să fie motivați de performanțele, determinarea şi reușitele mele”.

Pentru înotătorul român, aceasta a fost a doua performanță de acest fel, după ce, în 2024, fusese inclus și în International Ice Swimming Hall of Fame.

În luna octombrie, Paul Georgescu a ajuns în centrul unei confuzii pe rețelele sociale, după ce mai multe persoane au susținut că ar fi fiul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din România.

Performanțele obținute de Paul Georgescu

Paul Georgescu este un înotător român specializat în probe de anduranță în ape deschise și înot în ape înghețate, fiind considerat unul dintre sportivii de referință ai acestei discipline.

În februarie 2021, a stabilit un record mondial, înotând 3,51 kilometri în apă cu temperatura de aproximativ 4,3 grade Celsius.

De-a lungul carierei, a traversat unele dintre cele mai dificile canale maritime din lume, printre care Canalul Mânecii, Canalul Catalina și Canalul Molokai.

În 2020, a înotat o milă în apele înghețate ale Antarcticii, iar în august 2020 a parcurs 104 kilometri pe Dunăre, între Moldova Nouă și Orșova, în peste 21 de ore.

În 2024, a fost inclus în International Ice Swimming Hall of Fame, o recunoaștere a performanțelor sale în înotul în ape înghețate.

În iulie 2025, a câștigat competiția internațională Capri–Napoli Open, după ce a parcurs traseul de aproximativ 36 de kilometri în 9 ore, 4 minute și 18 secunde.

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