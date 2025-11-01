O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial

Vechea arenă a echipei Gremio, Stadio Olimpico Monumental, va fi demolată.

Echipa braziliană a jucat ultima oară pe acel stadion în urmă cu 12 ani.

Stadio Olimpico Monumental putea găzdui 45.000 de persoane, iar acolo a jucat Ronaldinho, când avea 18 ani și era jucător al lui Gremio.

FOTO. Vechiul stadion al echipei Gremio va fi demolat

Ultimul meci jucat de Gremio pe vechiul său stadion a fost în februarie 2013, victoria cu 1-0 împotriva echipei Veranopolis.

De atunci, formația braziliană s-a mutat la Arena do Gremio, care are o capacitate de 55.000 de locuri.

Companiile OAS 26 și Karagounis ar urma să finalizeze procesul de cumpărare a vechiului stadion și să-l demoleze mai apoi. În locul său ar putea fi construit un cartier rezidențial, potrivit thesun.co.uk.

În prezent, arena este abandonată.

Pe acel stadion a jucat Ronaldinho. Gremio a fost echipa la care a debutat în fotbalul mare, în 1998, pe când legendarul brazilian avea doar 17 ani.

În tricoul lui Gremio, Ronaldinho și-a arătat pentru prima dată talentul. A bifat 72 de meciuri și a marcat 27 de goluri.

De-a lungul carierei, Ronaldinho a mai jucat pentru Flamengo, Atletico Mineiro, PSG, AC Milan și Barcelona.

Printre cele mai râvnite trofee câștigate de acesta se numără Balonul de Aur (2005), Cupa Mondială (2002) și Liga Campionilor (2006).

236 de goluri în 646 de meciuri a reușit Ronaldinho, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport