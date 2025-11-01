Andrei Vlad și Vătăjelu, pe lista neagră Antrenorul lui Aktobe ar urma să renunțe la mai mulți jucători, după un sezon sub așteptări

Andrei Vlad (26 de ani) și Bogdan Vătăjelu (32 de ani) s-ar putea despărți de Aktobe în perioada următoare.

Echipa din Kazahstan a terminat sezonul pe locul 5, cu 43 de puncte obținute după 26 de meciuri disputate, și nu a reușit să obțină calificarea în cupele europene.

Andrei Vlad și Bogdan Vătăjelu ar putea pleca de la Aktobe

Antrenorul lui Aktobe, Nikolay Kostov, pregătește schimbări majore în lotul kazahilor.

Astfel, tehnicianul echipei ar urma să renunțe la serviciile mai multor jucători, printre care se află și românii Andrei Vlad și Bogdan Vătăjelu , potrivit sport.ro.

Nikolay Kostov ar fi dispus, totuși, să facă și câteva excepții și să-i păstreze pe mijlocașul nigerian Daniel Sosa și mijlocașul bielorus Nikita Korzun. Ar mai putea rămâne și tinerii proveniți de la academia clubului.

Andrei Vlad a fost transferat de Aktobe de la FCSB la începutul acestui an. Până acum, portarul român a evoluat în 28 de partide pentru formația kazahă.

300.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Vlad, conform Transfermarkt

Celălalt român de la Aktobe, Bogdan Vătăjelu, a fost transferat gratuit în 2024 de la Universitatea Craiova.

Fundașul stânga a evoluat în 56 de meciuri și a marcat un gol.

600.000 de euro este cota de piață a lui Bogdan Vătăjelu, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport