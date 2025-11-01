„Am simțit o lipsă de respect”  Gluma făcută de jucătorii Barcelonei de Halloween l-a determinat pe Iniesta să ceară scuze în numele echipei +5 foto
Victor Rodriguez FOTO: IMAGO
„Am simțit o lipsă de respect" Gluma făcută de jucătorii Barcelonei de Halloween l-a determinat pe Iniesta să ceară scuze în numele echipei

  • Victor Rodriguez (36 de ani), fostul fotbalist de la Getafe, a rememorat momentul în care a fost speriat de jucătorii de la FC Barcelona.
  • Jucătorul a refuzat să continue conferința de presă după incident.

Un videoclip din 2015 cu Victor Rodriguez, fostul jucător al lui Getafe, se viralizează în fiecare an de Halloween.

Victor Rodriguez, speriat de jucătorii Barcelonei în noaptea de Halloween

În noaptea de Halloween a anului 2015, Getafe a pierdut împotriva celor de la FC Barcelona, scor 0-2.

Totuși, la capătul partidei, meciul a trecut în plan secund, întrucât jucătorii catalanilor au dat buzna în sala de conferințe, deghizați în diverse personaje înspăimântătoare.

Atunci, Victor Rodriguez, care dădea declarații, s-a speriat.

„Eram la o conferință de presă, am auzit zgomote, strigăte și, dintr-o dată, au intrat oameni costumați țipând. Primul meu sentiment a fost de frică, șoc, gen: «Ce se întâmplă aici?»”, a rememorat actualul antrenor al grupei sub 13 ani a lui FC Barcelona, potrivit marca.com.

Mijlocașul echipei din Madrid a fost vizibil deranjat și a refuzat să continue conferința de presă.

„Am recunoscut repede vocile și mi-am dat seama că era o glumă, dar am decis să nu continui conferința de presă. Am simțit o lipsă de respect, mai ales că tocmai pierduserăm”, a continuat Victor Rodriguez.

Farsa jucătorilor de la FC Barcelona de Haloween 2015 Farsa jucătorilor de la FC Barcelona de Haloween 2015 Farsa jucătorilor de la FC Barcelona de Haloween 2015 Farsa jucătorilor de la FC Barcelona de Haloween 2015 Farsa jucătorilor de la FC Barcelona de Haloween 2015
Andres Iniesta l-a sunat pe Rodriguez pentru a-i cere scuze

După incidentul de la conferința de presă, Andres Iniesta, căpitanul echipei blaugrana, și-a prezentat scuzele față de Victor Rodriguez.

„Îmi amintesc chiar și de un apel de la Andres Iniesta, care era căpitanul Barcelonei la acea vreme, pentru a-și cere scuze. Nu voiau să rămân cu această impresie”, a spus fostul fotbalist al lui Getafe.

La început m-a deranjat, dar acum o povestesc zâmbind. Îi spun chiar și fiicei mele Victor Rodriguez, fost fotbalist la Getafe

fc barcelona getafe la liga halloween victor rodriguez
