Gol inedit în Germania  Capul l-a scos din ofsaid! Cea mai  bizară decizie de când a fost introdus sistemul VAR

- Un moment cel puțin bizar a avut loc la partida dintre Greuther Furth și Hertha Berlin, scor 3-3, disputată în etapa #16 din liga secundă a Germaniei.
Hertha a înscris după ce un jucător advers l-a scos din ofsaid pe Luca Schuler, marcatorul golului. Motivul pentru care reușita germanilor a fost validată a făcut înconjurul lumii.
Gol validat incredibil în 2. Bundesliga
În minutul 36, când scorul era 1-0 pentru Hertha, formația din Berlin a reușit să își majoreze avantajul pe tabelă după o fază extrem de bizară.
Concret, atacantul lui Hertha se afla într-o poziție de ofsaid, dar golul a fost validat dintr-un motiv foarte rar întâlnit pe terenul de fotbal.
Fundașul celor de la Greuther Furth, Felix Klaus, a căzut în careu în momentul centrării din partea stângă și i-a ținut în poziție regulamentară pe jucătorii de la Hertha.
VAR a intervenit și a examinat decizia în detaliu, utilizând o reconstrucție 3D avansată. Potrivit deciziei finale din cabina VAR, capul lui Klaus, deși jucătorul era căzut pe gazon, l-a menținut pe Schuler în poziție regulamentară. Această interpretare a permis validarea golului, în ciuda întrebărilor inițiale cu privire la poziția lui Schuler.
Conform regulamentului, în cazul unui ofsaid se ia în considerare orice parte a corpului în afară de mâini. Astfel, brigada de arbitri a decis că golul Herthei a fost marcat dintr-o poziție corectă.
Nu este primul moment inedit petrecut la un meci al Herthei
Un alt moment amuzant s-a petrecut în meciul precedent disputat de Hertha în 2. Bundesliga, o înfrângere suferită în fața celor de la Magdeburg, scor 0-2.
În minutul 90+10, Rayan Ghrieb a marcat golul de 2-0. Imediat după gol, jucătorul s-a grăbit spre peluză pentru a se bucura alături de fani, doar că în momentul în care a sărit peste gardul din fața peluzei, acesta a căzut într-un șanț aflat între pista de alergare și tribună.
Din fericire, mijlocașul lui Magdeburg nu a fost rănit, el însuși fiind amuzat de ceea ce i se întâmplase.