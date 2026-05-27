Apare Gucci Racing Gigantul din lumea modei intră în Formula 1. Tranzacție de 150 de milioane $: va schimba numele unei echipe din Top 5
Apare Gucci Racing Gigantul din lumea modei intră în Formula 1. Tranzacție de 150 de milioane $: va schimba numele unei echipe din Top 5

Publicat: 27.05.2026, ora 17:31
Actualizat: 27.05.2026, ora 17:54
  • Casa de modă Gucci a anunțat oficial colaborarea cu echipa de Formula 1 Alpine Racing, începând cu sezonul 2027
E prima dată când o casă de modă de lux e partenerul principal al unei echipe de top din F1.

Se schimbă numele Alpine Racing

Începând din 2027, Alpine Racing se va numi Gucci Racing Alpine Formula One Team și va concura sub culorile Gucci, auriu, roșu închis și verde, și cu un nou logo.

Detaliile contractuale nu au fost făcute publice, dar presa internațională scrie că tranzacția valorează aproximativ 150 de milioane de dolari. Actualul sponsor principal Alpine este BWT, o companie austriacă de tratare a apei, cu care se încheie înțelegerea la finalul anului.

Sezonul curent este unul reușit pentru Alpine, care a terminat ultima în 2025. Echipa lui Pierre Gasly și Franco Colapinto se află pe locul 5 în clasament, după Mercedes, Ferrari, McLaren și Red Bull.

Fanii și-au imaginat cum vor arăta monoposturile Gucci Racing și costumele piloților și au făcut deja câteva prototipuri spectaculoase, cu ajutorul inteligenței artificiale:

Flavio Briatore, consilier executiv al echipei Alpine Formula One, a vorbit despre noul parteneriat: „Sunt incredibil de mândru să colaborez cu un brand prestigios de calibrul Gucci în Formula 1, ca partener principal al echipei Alpine Formula One.

Nu numai atât, dar sunt și entuziasmat de posibilitățile pe care le aduce parteneriatul cu Gucci și de lucrurile minunate pe care le putem realiza împreună la nivel global. Echipa Enstone are o istorie în a face lucrurile diferit.”

Francesca Bellettini, președinte și director executiv al Gucci a adăugat: „Formula 1 reprezintă astăzi o convergență unică de performanță, cultură și acoperire globală, iar Alpine Formula One Team este partenerul potrivit pentru a aduce această viziune la viață.

Gucci Racing este mai mult decât o prezență pe grila de start: este o expresie a ceea ce suntem și unde vrem să ducem brandul. Și mai sunt multe de făcut. Suntem recunoscători Alpine și întregului Grup Renault pentru că au împărtășit această ambiție cu noi”.

