„E diabolic” Pochettino, criticat pentru modul cum a anunțat jucătorii SUA care n-au mai prins lotul de Mondial

Mauricio Pochettino a renunțat la mai mulți jucători și nu i-a sunat să le spună, să le explice motivul pentru care n-au fost opriți pentru CM 2026, declanșând criticile în Statele Unite.

Mauricio Pochettino, 54 de ani, a anunțat inițial 55 de jucători, în urmă cu o săptămână.

Pochettino le-a trimis mesaj sec pe e-mail

Celor 26 care fac parte din lotul definitiv pentru Campionatul Mondial, selecționerul SUA le-a trimis un mesaj video.

Ceilalți 29, excluși din grupul final, au primit un simplu e-mail. Erau informați sec că nu vor juca la CM 2026.

15 zile au mai rămas până la startul Mondialului, organizat în SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie

„Pochettino are un mod foarte dur de a trata jucători care și-au dat sufletul”

Gest criticat dur în America. Herculez Gomez, 44 de ani, ex-internațional, a spus despre Pochettino: „E diabolic”.

Și-a amintit că, în 2014, selecționerul de la acea vreme, Jurgen Klinsmann, l-a căutat la telefon pentru a-i explica de ce nu a fost păstrat, deși nu mai jucase de un an la națională, scrie The Guardian.

Diego Luna, 22 de ani, 18 selecții, 4 goluri, 4 assisturi, nu a fost păstrat în lotul SUA de Mondial. Foto: Imago

„Are un mod foarte dur de a trata jucători care, la bine și la rău, și-au dat sufletul pentru echipă”, a reacționat Gomez.

Diego Luna a fost al doilea jucător cu cele mai multe selecții din această echipă. Și nu poți să ridici telefonul pentru a vorbi cu el? Herculez Gomez, fost atacant al naționalei SUA

Pochettino: „Alt jucător este în lot pentru că astăzi e o opțiune mai bună”

Pochettino s-a enervat. „Ce să-i zic unui jucător? Ar trebui să mint? Alt jucător este în lot pentru că astăzi e o opțiune mai bună.

Nu spun că e un fotbalist mai bun sau că nu poți intra în lot în viitor”, a declarat antrenorul argentinian.

Au fost 55 de jucători în lotul provizoriu. Ar fi trebuit să-i sun pe toți cei pe care nu i-am păstrat? Mauricio Pochettino, selecționer SUA

Pochettino: „Despre ce să mai vorbești cu mine? După ce m-ai concediat?”

Tehnicianul a dat un exemplu. Ce i s-a întâmplat la Tottenham și nu i-a plăcut.

„Când am fost concediat la Tottenham, Daniel Levy (n.r. fostul președinte) mi-a zis: «Vreau să discut cu tine».

Despre ce să mai vorbești cu mine? După ce m-ai concediat?

Ar fi trebuit să o faci înainte. După ce iei decizia, nu mai am nimic de spus”.

