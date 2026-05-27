„E diabolic” Pochettino, criticat pentru modul cum a anunțat jucătorii SUA care n-au mai prins lotul de Mondial

- Mauricio Pochettino a renunțat la mai mulți jucători și nu i-a sunat să le spună, să le explice motivul pentru care n-au fost opriți pentru CM 2026, declanșând criticile în Statele Unite.
Mauricio Pochettino, 54 de ani, a anunțat inițial 55 de jucători, în urmă cu o săptămână.
Pochettino le-a trimis mesaj sec pe e-mail
Celor 26 care fac parte din lotul definitiv pentru Campionatul Mondial, selecționerul SUA le-a trimis un mesaj video.
Ceilalți 29, excluși din grupul final, au primit un simplu e-mail. Erau informați sec că nu vor juca la CM 2026.
„Pochettino are un mod foarte dur de a trata jucători care și-au dat sufletul”
Gest criticat dur în America. Herculez Gomez, 44 de ani, ex-internațional, a spus despre Pochettino: „E diabolic”.
Și-a amintit că, în 2014, selecționerul de la acea vreme, Jurgen Klinsmann, l-a căutat la telefon pentru a-i explica de ce nu a fost păstrat, deși nu mai jucase de un an la națională, scrie The Guardian.
„Are un mod foarte dur de a trata jucători care, la bine și la rău, și-au dat sufletul pentru echipă”, a reacționat Gomez.
Diego Luna a fost al doilea jucător cu cele mai multe selecții din această echipă. Și nu poți să ridici telefonul pentru a vorbi cu el? Herculez Gomez, fost atacant al naționalei SUA
Pochettino: „Alt jucător este în lot pentru că astăzi e o opțiune mai bună”
Pochettino s-a enervat. „Ce să-i zic unui jucător? Ar trebui să mint? Alt jucător este în lot pentru că astăzi e o opțiune mai bună.
Nu spun că e un fotbalist mai bun sau că nu poți intra în lot în viitor”, a declarat antrenorul argentinian.
Au fost 55 de jucători în lotul provizoriu. Ar fi trebuit să-i sun pe toți cei pe care nu i-am păstrat? Mauricio Pochettino, selecționer SUA
Pochettino: „Despre ce să mai vorbești cu mine? După ce m-ai concediat?”
Tehnicianul a dat un exemplu. Ce i s-a întâmplat la Tottenham și nu i-a plăcut.
„Când am fost concediat la Tottenham, Daniel Levy (n.r. fostul președinte) mi-a zis: «Vreau să discut cu tine».
Despre ce să mai vorbești cu mine? După ce m-ai concediat?
Ar fi trebuit să o faci înainte. După ce iei decizia, nu mai am nimic de spus”.