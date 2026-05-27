„E diabolic” Pochettino, criticat pentru modul cum a anunțat jucătorii SUA care n-au mai prins lotul de Mondial
Mauricio Pochettino este selecționerul SUA din septembrie 2024. Are 13 victorii, două egaluri, 9 eșecuri în 24 de meciuri. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„E diabolic” Pochettino, criticat pentru modul cum a anunțat jucătorii SUA care n-au mai prins lotul de Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 17:14
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 17:14
  • Mauricio Pochettino a renunțat la mai mulți jucători și nu i-a sunat să le spună, să le explice motivul pentru care n-au fost opriți pentru CM 2026, declanșând criticile în Statele Unite. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mauricio Pochettino, 54 de ani, a anunțat inițial 55 de jucători, în urmă cu o săptămână.

Arbitrii au ajutat Barcelona?! Detalii suspecte din „Cazul Negreira”, scandalul șefului arbitrilor spanioli plătit 17 ani de clubul catalan. Ce riscă Barca
Citește și
Arbitrii au ajutat Barcelona?! Detalii suspecte din „Cazul Negreira”, scandalul șefului arbitrilor spanioli plătit 17 ani de clubul catalan. Ce riscă Barca
Citește mai mult
Arbitrii au ajutat Barcelona?! Detalii suspecte din „Cazul Negreira”, scandalul șefului arbitrilor spanioli plătit 17 ani de clubul catalan. Ce riscă Barca

Pochettino le-a trimis mesaj sec pe e-mail

Celor 26 care fac parte din lotul definitiv pentru Campionatul Mondial, selecționerul SUA le-a trimis un mesaj video.

Ceilalți 29, excluși din grupul final, au primit un simplu e-mail. Erau informați sec că nu vor juca la CM 2026.

15 zile
au mai rămas până la startul Mondialului, organizat în SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie

„Pochettino are un mod foarte dur de a trata jucători care și-au dat sufletul”

Gest criticat dur în America. Herculez Gomez, 44 de ani, ex-internațional, a spus despre Pochettino: „E diabolic”.

Și-a amintit că, în 2014, selecționerul de la acea vreme, Jurgen Klinsmann, l-a căutat la telefon pentru a-i explica de ce nu a fost păstrat, deși nu mai jucase de un an la națională, scrie The Guardian.

Diego Luna, 22 de ani, 18 selecții, 4 goluri, 4 assisturi, nu a fost păstrat în lotul SUA de Mondial. Foto: Imago Diego Luna, 22 de ani, 18 selecții, 4 goluri, 4 assisturi, nu a fost păstrat în lotul SUA de Mondial. Foto: Imago
Diego Luna, 22 de ani, 18 selecții, 4 goluri, 4 assisturi, nu a fost păstrat în lotul SUA de Mondial. Foto: Imago

„Are un mod foarte dur de a trata jucători care, la bine și la rău, și-au dat sufletul pentru echipă”, a reacționat Gomez.

Diego Luna a fost al doilea jucător cu cele mai multe selecții din această echipă. Și nu poți să ridici telefonul pentru a vorbi cu el? Herculez Gomez, fost atacant al naționalei SUA

Pochettino: „Alt jucător este în lot pentru că astăzi e o opțiune mai bună”

Pochettino s-a enervat. „Ce să-i zic unui jucător? Ar trebui să mint? Alt jucător este în lot pentru că astăzi e o opțiune mai bună.

Nu spun că e un fotbalist mai bun sau că nu poți intra în lot în viitor”, a declarat antrenorul argentinian.

Au fost 55 de jucători în lotul provizoriu. Ar fi trebuit să-i sun pe toți cei pe care nu i-am păstrat? Mauricio Pochettino, selecționer SUA

Pochettino: „Despre ce să mai vorbești cu mine? După ce m-ai concediat?”

Tehnicianul a dat un exemplu. Ce i s-a întâmplat la Tottenham și nu i-a plăcut.

„Când am fost concediat la Tottenham, Daniel Levy (n.r. fostul președinte) mi-a zis: «Vreau să discut cu tine».

Despre ce să mai vorbești cu mine? După ce m-ai concediat?

Ar fi trebuit să o faci înainte. După ce iei decizia, nu mai am nimic de spus”.

Citește și

Chivu l-a convins Veteranul lui Inter nu s-a mai retras după discuția cu antrenorul. Și-a prelungit contractul
Campionate
16:11
Chivu l-a convins Veteranul lui Inter nu s-a mai retras după discuția cu antrenorul. Și-a prelungit contractul
Citește mai mult
Chivu l-a convins Veteranul lui Inter nu s-a mai retras după discuția cu antrenorul. Și-a prelungit contractul
Rațiu, al 20-lea român în finală! Analiză GOLAZO.ro. Ce au făcut stranierii în cupele europene din 1990.  Câți au câștigat trofee!
Conference League
12:20
Rațiu, al 20-lea român în finală! Analiză GOLAZO.ro. Ce au făcut stranierii în cupele europene din 1990. Câți au câștigat trofee!
Citește mai mult
Rațiu, al 20-lea român în finală! Analiză GOLAZO.ro. Ce au făcut stranierii în cupele europene din 1990.  Câți au câștigat trofee!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
SUA Campionatul Mondial selectioner mauricio pochettino
Știrile zilei din sport
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Conference League
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Citește mai mult
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Tenis
27.05
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Citește mai mult
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Special
27.05
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Citește mai mult
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Superliga
27.05
Câte locuri va avea stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Citește mai mult
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:07
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
23:30
Rațiu, ca Yamal și Neymar FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
Rațiu, ca Yamal și Neymar  FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
23:13
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Top stiri
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Superliga
27.05
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Superliga
27.05
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Citește mai mult
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Campionate
27.05
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Citește mai mult
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share