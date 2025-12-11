Fotbaliști de la Galata și Fener, arestați!  Măsuri în scandalul de trucare a meciurilor pentru pariuri, din Turcia » Cum se apără jucătorii
Mert Hakan Yandaș FOTO: IMAGO
Fotbaliști de la Galata și Fener, arestați! Măsuri în scandalul de trucare a meciurilor pentru pariuri, din Turcia » Cum se apără jucătorii

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 11.12.2025, ora 00:02
Actualizat: 11.12.2025, ora 00:04
  • Mert Hakan Yandaş şi Metehan Baltaci au fost arestați ca urmare a scandalului de trucare de meciuri din Turcia.

Cei doi fotbaliști au fost reținuți de autoritățile din Istanbul după ce s-ar fi găsit probe care arată că aceștia ar fi plasat pariuri ilegale, unele chiar pe meciurile echipelor la care evoluau.

Doi fotbaliști de la Galatasaray și Fenerbahce au fost arestați în scandalul legat de pariuri

Douăzeci dintre cei 29 de suspecți din scandalul pariurilor din Turcia au fost arestați, printre care și Mert Hakan Yandaş şi Metehan Baltacı, jucători care sunt legitimați la Galatasaray și Fenerbahce.

Metehan Baltacı ar fi pariat pe 27 de meciuri în timp ce juca pentru Galatasaray. El miza pe victoria echipei sale, dar și că se marchează peste 2,5 goluri.

Fundașul central nu ar fi fost în lotul echipei la 22 dintre cele 27 de meciuri pe care a mizat, și, mai mult, 18 dintre pariurile pe care le-a plasat s-au dovedit a fi necâștigătoare.

În telefonul său s-a găsit chiar și o conversație din anul 2021 în care acesta le cerea prietenilor ponturi pe care să parieze.

Cum se apără Baltaci

În momentul în care a fost reținut de poliție, la interogatoriu, acesta a declarat că nu a pariat niciodată pe meciurile propriei echipe. El susține că ar fi plasat pariuri pe meciurile Galatei în momentul în care nu se afla în lotul primei echipe.

„Am plasat pariurile în 2021, când eram în echipa de tineret a lui Galatasaray. Nu eram în prima echipă. Nu am pariat niciodată pe meciurile echipei pentru care am jucat”.

În 2024, atunci când juca pentru Eyupspor, acesta i-ar fi sugerat unul prieten să plaseze un pariu că ambele echipe vor marca. Despre acel moment, Baltaci susține că a fost un simplu pronostic, fără să știe că ambele formații vor înscrie.

„Nu am dat niciun sfat știind că ambele echipe vor marca în timpul conversației noastre; a fost doar predicția mea”, a mai spus Baltaci, conform haber.sol.tr.

Ce spune Mert Yandaș despre scandalul pariurilor

Mijlocașul cu peste 100 de meciuri jucate în tricoul lui Fenerbahce a declarat că nu a pariat niciodată pe fotbal, cu atât mai puțin pe site-uri de pariuri ilegale.

Acesta susține că a jucat doar la jocuri de cazino de pe contul unui coleg de echipă de la Fenerbahce.

„Din câte știu, nu am abonamente la site-uri de pariuri legale. Nu am plasat niciodată pariuri pe rezultatele meciurilor de fotbal prin intermediul site-urilor de pariuri.

De-a lungul carierei mele profesioniste, nu am primit niciodată oferte de trucare a meciurilor. Nu am fost niciodată implicat într-un acord de trucare a meciurilor. Nimeni nu mi-a dat vreodată sugestii sau îndrumări cu privire la meciurile la care urma să joc sau la care jucasem.

Ca profesionist, nu am plasat niciodată pariuri, legal sau ilegal, pe meciurile echipelor de fotbal cu care aveam contract”, a declarat Yandaș, conform gzt.com.

Am jucat sloturi pe site-uri de pariuri ilegale cu colegii de la Fenerbahçe. Cu toate acestea, nu-mi amintesc al cui cont l-am folosit. Nu a durat mult și ne-am oprit din a juca Mert Yandaș, mijlocaș Fenerbahce

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

